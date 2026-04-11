«Торпедо» – «Арсенал» Тула: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.6

11 апреля 2026 10:59
Торпедо - Арсенал
12 апр. 2026, воскресенье 16:30 | Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1.60
«Торпедо» не проиграет (X2)
2 апреля в рамках 28-го тура Первой лиги московское «Торпедо» на своeм поле примет тульский «Арсенал». Обе команды находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за попадание в стыковые матчи. «Торпедо» подходит к игре в отличном настроении – команда не знает поражений на протяжении 4 матчей и стабильно забивает в каждой из этих встреч.

«Торпедо»

Черно-белые подходят к этому матчу в прекрасном расположении духа. Команда не проигрывает уже 4 тура подряд, а домашние стены и вовсе стали для неe настоящей крепостью – «Торпедо» не знает поражений в 8 из 10 последних матчей на своeм поле. В атаке у москвичей полный порядок: 9 голов в последних 5 играх (почти 2 за матч), а лучший снайпер Александр Юшин (8 голов в сезоне) находится в отличной форме. Важно и то, что «Торпедо» обязательно забивает в 4 последних турах – это говорит о стабильности атакующей линии. Единственное, что может беспокоить главного тренера, – пропущенные голы в каждом из последних 4 матчей. Но дома, при поддержке своих болельщиков, эта проблема может отойти на второй план.

«Арсенал» Тула

У туляков дела обстоят чуть сложнее. Да, команда идeт на 9-м месте, всего на одно очко опережая сегодняшнего соперника, но в последнем туре «Арсенал» оступился, уступив лидеру чемпионата «Факелу» (1:2). Оборона – главная головная боль тренерского штаба: туляки пропускают уже 6 матчей подряд, а в последних 5 играх в среднем получают 1.4 гола за встречу. В атаке ситуация получше – 7 голов за 5 матчей, но этого часто не хватает, чтобы компенсировать проблемы в защите. Есть и хорошая новость: в гостях «Арсенал» чувствует себя вполне уверенно, не проигрывая в 6 из 8 последних выездных матчей. К тому же в личных встречах с «Торпедо» туляки имеют преимущество – 5 из 7 последних очных матчей они не проигрывали.

Факты о командах

«Торпедо»

  • Четырeхматчевая беспроигрышная серия
  • Обязательно забивает в 4 последних турах
  • В среднем: 1.80 гола за игру, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Александр Юшин (8 голов)
  • Не проигрывает в 6 последних очных матчах с «Арсеналом»

«Арсенал» Тула

  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 из 9 последних очных матчей с «Торпедо»
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей
  • Лучший бомбардир: Даниил Пенчиков (5 голов)

Прогноз на матч «Торпедо» – «Арсенал» Тула

Встречаются два соседа по турнирной таблице, и мотивации хватит обеим командам. «Торпедо» выглядит предпочтительнее благодаря домашним стенам и стабильной атакующей игре. Четыре матча без поражений – это серьeзная заявка на успех. Проблемы «Арсенала» в обороне (6 матчей с пропущенными голами) должны сыграть на руку хозяевам. Однако туляки имеют приятную статистику в очных встречах с «Торпедо» – 5 из 7 последних матчей они не проигрывали. Ждать штурма ворот не стоит, но голы с обеих сторон – весьма вероятный сценарий.

Рекомендованные ставки

  • «Торпедо» не проиграет (X2) – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90

Автор: Орлов Максим
Россия. PARI Первая лига Арсенал Торпедо
