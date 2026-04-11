12 апреля 2026 года в 21:45 состоится поединок 32-го тура чемпионата Италии. Амбициозный «Комо» Сеска Фабрегаса будет проходить тест на прочность в противостоянии с «Интером».

«Комо»

«Озерные» продолжают свой исторический прорыв в Лигу чемпионов. На прошлой неделе команда Сеска Фабрегаса допустила совсем незапланированную осечку, поделив очки с «Удинезе». Сейчас «Комо» идет +1 в сравнении с «Ювентусом». Впереди самый горячий отрезок кампании.

Последние три игры:

Удинезе – Комо 0:0

Комо – Пиза 5:0

Комо – Рома 2:1

«Интер»

«Нерадзурри» неожиданно эффектно ответили критикам, разобрав на запчасти далеко не слабенькую «Рому» Джан Пьеро Гасперини. Ренессанс «Интера» напрямую связан с возвращением в лайн-ап капитана и лидера нападения Лаутаро Мартинеса. Пожалуй, это единственная хорошая новость на фоне серьезного кадрового кризиса в рядах главного претендента на Скудетто.

Последние три игры:

Интер – Рома 5:2

Фиорентина – Интер 1:1

Интер – Аталанта 1:1

Очные встречи

Комо – Интер 0:0 (Кубок Италии)

Интер – Комо 4:0

Комо – Интер 0:2

Прогноз на матч «Комо» – «Интер»

«Комо» значительно окреп за последние полтора сезона, но команде Фабрегаса решительно не даются матчи против «Интера». Причем и против Симоне Индзаги, и против Кристиана Киву.

«Черно-синие» получили всплеск положительных эмоций, деклассировав «Рому» и попробуют не упустить своего и в матче с весьма удобным соперником.

Прогноз: победа «Интера» с форой 0, коэффициент – 1,64. Прогноз на счет – 0:1/1:1.