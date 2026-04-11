«Комо» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.64

11 апреля 2026 10:05
Комо - Интер
12 апр. 2026, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 32 тур
1.64
Победа «Интера» с форой 0
12 апреля 2026 года в 21:45 состоится поединок 32-го тура чемпионата Италии. Амбициозный «Комо» Сеска Фабрегаса будет проходить тест на прочность в противостоянии с «Интером».

«Комо»

«Озерные» продолжают свой исторический прорыв в Лигу чемпионов. На прошлой неделе команда Сеска Фабрегаса допустила совсем незапланированную осечку, поделив очки с «Удинезе». Сейчас «Комо» идет +1 в сравнении с «Ювентусом». Впереди самый горячий отрезок кампании.

Последние три игры:

  • Удинезе – Комо 0:0
  • Комо – Пиза 5:0
  • Комо – Рома 2:1

«Интер»

«Нерадзурри» неожиданно эффектно ответили критикам, разобрав на запчасти далеко не слабенькую «Рому» Джан Пьеро Гасперини. Ренессанс «Интера» напрямую связан с возвращением в лайн-ап капитана и лидера нападения Лаутаро Мартинеса. Пожалуй, это единственная хорошая новость на фоне серьезного кадрового кризиса в рядах главного претендента на Скудетто.

Последние три игры:

  • Интер – Рома 5:2
  • Фиорентина – Интер 1:1
  • Интер – Аталанта 1:1

Очные встречи

  • Комо – Интер 0:0 (Кубок Италии)
  • Интер – Комо 4:0
  • Комо – Интер 0:2

Прогноз на матч «Комо» – «Интер»

«Комо» значительно окреп за последние полтора сезона, но команде Фабрегаса решительно не даются матчи против «Интера». Причем и против Симоне Индзаги, и против Кристиана Киву.

«Черно-синие» получили всплеск положительных эмоций, деклассировав «Рому» и попробуют не упустить своего и в матче с весьма удобным соперником.

Прогноз: победа «Интера» с форой 0, коэффициент – 1,64. Прогноз на счет – 0:1/1:1.

Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Интер Комо
Другие прогнозы
18.04.2026
10:00
2.30
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
СКА-Хабаровск - Ротор
Победа «Ротора»
18.04.2026
12:00
1.58
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург - Локомотив
Фора «Локомотива» (0)
18.04.2026
14:00
1.97
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск - Минск
Обе забьют
18.04.2026
14:30
1.62
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Брентфорд - Фулхэм
Обе забьют
18.04.2026
15:00
1.57
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Уфа - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
18.04.2026
15:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай - Астана
Обе забьют – да 
18+
