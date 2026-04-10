Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Боруссия Д» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.50

10 апреля 2026 9:43
Боруссия Д - Байер
11 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Обе забьют – да
Сделать ставку

11 апреля в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет леверкузенский «Байер». Хозяева занимают 2-е место с 64 очками, гости расположились на 6-й строчке с 49 очками. «Боруссия» является явным фаворитом благодаря мощной атаке и феноменальной голевой серии.

«Боруссия Д»

Хозяева находятся в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 11 последних. «Боруссия» обязательно забивает в 21 последнем матче. В последних 5 играх дортмундцы забили 2.20 гола в среднем и пропустили 1.20. В личных встречах с «Байером» «Боруссия» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 18 из 20 последних очных встречах.

«Байер»

Гости подходят к матчу в хорошей атакующей форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в 7 из 9 последних. «Байер» обязательно забивает в 6 последних матчах. В последних 5 играх леверкузенцы забили 2.20 гола в среднем и пропустили 2.00. Оборона является проблемой. В личных встречах с «Боруссией» «Байер» забивает в 6 последних матчах.

Факты о командах

«Боруссия Д»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 11 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Байером»
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Байер»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 6 последних очных матчах с «Боруссией»
  • В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Байер»

«Боруссия» является фаворитом благодаря отличной форме (4 победы подряд), мощной атаке и преимуществу в личных встречах (18 из 20 матчей с забитыми голами). «Байер» также много забивает, но много пропускает. Учитывая, что в очных встречах обе команды стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.50
  • Тотал больше 3.5 голов

Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Байер Боруссия Д
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 