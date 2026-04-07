8 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы португальская «Брага» примет испанский «Бетис». Обе команды уверенно прошли предыдущие раунды, разгромив своих соперников (4:0 у каждой). «Брага» имеет преимущество домашнего поля и хорошую домашнюю статистику.

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей и забивает в 3 последних. В последних 5 играх «Брага» забила 1.60 гола в среднем и пропустила 1.20. В последней игре португальцы обыграли «Морейренсе» (1:0). В личных встречах с «Бетисом» «Брага» дважды сыграла вничью (0:0 и 1:1).

Гости подходят к матчу в неплохой форме, но имеют проблемы на выезде в еврокубках. «Бетис» проигрывает в 3 последних гостевых матчах Лиги Европы. В последних 5 играх испанцы забили 1.20 гола в среднем и пропустили 0.80. Оборона выглядит надeжно. В последней игре «Бетис» сыграл вничью с «Эспаньолом» (0:0). В личных встречах с «Брагой» у гостей две ничьи.

Прогноз на матч «Брага» – «Бетис»

Ожидается встреча двух команд, которые показали свою силу в предыдущих раундах. «Брага» имеет преимущество домашнего поля, но «Бетис» обладает надeжной обороной. В личных встречах команды дважды играли вничью. Учитывая, что «Бетис» испытывает проблемы на выезде в Лиге Европы (3 поражения подряд), а «Брага» стабильна дома, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш хозяев.

