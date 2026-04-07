«Брага» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.45

07 апреля 2026 9:27
Брага - Бетис
08 апр. 2026, среда 19:45 | Лига Европы, 1/4 финала
8 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы португальская «Брага» примет испанский «Бетис». Обе команды уверенно прошли предыдущие раунды, разгромив своих соперников (4:0 у каждой). «Брага» имеет преимущество домашнего поля и хорошую домашнюю статистику.

«Брага»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей и забивает в 3 последних. В последних 5 играх «Брага» забила 1.60 гола в среднем и пропустила 1.20. В последней игре португальцы обыграли «Морейренсе» (1:0). В личных встречах с «Бетисом» «Брага» дважды сыграла вничью (0:0 и 1:1).

«Бетис»

Гости подходят к матчу в неплохой форме, но имеют проблемы на выезде в еврокубках. «Бетис» проигрывает в 3 последних гостевых матчах Лиги Европы. В последних 5 играх испанцы забили 1.20 гола в среднем и пропустили 0.80. Оборона выглядит надeжно. В последней игре «Бетис» сыграл вничью с «Эспаньолом» (0:0). В личных встречах с «Брагой» у гостей две ничьи.

Факты о командах

«Брага»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Две ничьи в личных встречах с «Бетисом»

«Бетис»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Лиги Европы
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Оборона надeжна – 0.80 пропущенных
  • Две ничьи в личных встречах с «Брагой»

Прогноз на матч «Брага» – «Бетис»

Ожидается встреча двух команд, которые показали свою силу в предыдущих раундах. «Брага» имеет преимущество домашнего поля, но «Бетис» обладает надeжной обороной. В личных встречах команды дважды играли вничью. Учитывая, что «Бетис» испытывает проблемы на выезде в Лиге Европы (3 поражения подряд), а «Брага» стабильна дома, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш хозяев.

Рекомендованные ставки

  • «Брага» не проиграет (X1) – коэффициент 1.45
  • Тотал меньше 2.5 голов

1.45
«Брага» не проиграет (X1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
