5 апреля в 27-м туре российской Первой лиги сыграют «СКА-Хабаровск» и «Волга». Игра в Хабаровске начнется в 08:00 (мск).

«СКА-Хабаровск»

Команда Алексея Поддубского с 33 очками занимает 12-е место в Первой лиге. «СКА-Хабаровск» добыл 8 побед, 9 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 28:34.

Последние результаты:

30.03.26 «Торпедо» – «СКА-Хабаровск» – 4:1;

22.03.26 «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» – 1:3;

14.03.26 «СКА-Хабаровск» – «Родина» – 2:2.

«Волга»

«Волга» набрала 30 очков и занимает 14-е место. Подопечные Михаила Белова добыли 8 побед, 6 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:39.

Предыдущие результаты:

28.03.26 «Волга» – «Спартак» К – 1:0;

21.03.26 «Уфа» – «Волга» – 2:1;

15.03.26 «Волга» – «Челябинск» – 2:2.

Очные встречи

17.08.25 «Волга» – «СКА-Хабаровск» – 1:0;

22.04.23 «СКА-Хабаровск» – «Волга» – 1:1;

01.10.22 «Волга» – «СКА-Хабаровск» – 0:0.

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Волга»

У хабаровчан в игре откровенный спад – всего 1 очков в 4 турах. СКА отстал от топ-4 и зоны переходных матчей уже на 6 очков – самое время исправлять ситуацию. Правда, «Уфа» после рестарта сезона потерпела лишь 1 поражение и находится в хорошей форме.