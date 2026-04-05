05 апреля 2026 9:39
СКА-Хабаровск - Волга
05 апр. 2026, воскресенье 08:00 | Россия. PARI Первая лига, 27 тур
5 апреля в 27-м туре российской Первой лиги сыграют «СКА-Хабаровск» и «Волга». Игра в Хабаровске начнется в 08:00 (мск).
«СКА-Хабаровск»
Команда Алексея Поддубского с 33 очками занимает 12-е место в Первой лиге. «СКА-Хабаровск» добыл 8 побед, 9 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 28:34.
Последние результаты:
- 30.03.26 «Торпедо» – «СКА-Хабаровск» – 4:1;
- 22.03.26 «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» – 1:3;
- 14.03.26 «СКА-Хабаровск» – «Родина» – 2:2.
«Волга»
«Волга» набрала 30 очков и занимает 14-е место. Подопечные Михаила Белова добыли 8 побед, 6 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:39.
Предыдущие результаты:
- 28.03.26 «Волга» – «Спартак» К – 1:0;
- 21.03.26 «Уфа» – «Волга» – 2:1;
- 15.03.26 «Волга» – «Челябинск» – 2:2.
Очные встречи
- 17.08.25 «Волга» – «СКА-Хабаровск» – 1:0;
- 22.04.23 «СКА-Хабаровск» – «Волга» – 1:1;
- 01.10.22 «Волга» – «СКА-Хабаровск» – 0:0.
Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Волга»
У хабаровчан в игре откровенный спад – всего 1 очков в 4 турах. СКА отстал от топ-4 и зоны переходных матчей уже на 6 очков – самое время исправлять ситуацию. Правда, «Уфа» после рестарта сезона потерпела лишь 1 поражение и находится в хорошей форме.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.95.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.