Мексика – Бельгия: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.75

31 марта 2026 9:00
1.75
Обе забьют – да 
1 апреля состоится товарищеская встреча, в которой сборная Мексики примет сборную Бельгии. Хозяева подходят к матчу после ничьей с Португалией (0:0), тогда как гости разгромили США (5:2). Это будет противостояние лучшей обороны турнира (Мексика) и лучшей атаки (Бельгия).

Мексика

Мексиканцы находятся в отличной оборонительной форме. Команда не пропускает в 4 последних товарищеских матчах подряд и не проигрывает в 4 таких встречах. В последних 5 играх мексиканцы забили 7 голов (1.40 в среднем) и пропустили всего 2 (0.40 в среднем). Оборона выглядит практически непроходимой. В последней игре мексиканцы сыграли вничью с Португалией (0:0), подтвердив свою надeжность. В личных встречах с Бельгией дома мексиканцы имеют смешанную статистику.

Бельгия

Бельгийцы находятся в фантастической атакующей форме. Команда не проигрывает в 10 последних матчах, а в товарищеских встречах побеждает в 3 последних. В последних 5 играх бельгийцы забили 17 голов (3.40 в среднем) – выдающийся показатель, и пропустили 5 (1.00 в среднем). Атака выглядит мощнейшей, оборона стабильна. Команда забивает в 4 последних матчах. В последней игре Бельгия разгромила США (5:2). В личных встречах с Мексикой бельгийцы забивают в 4 последних матчах.

Факты о командах

Мексика

  • Ничья в последнем матче с Португалией (0:0)
  • Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах
  • Не пропускает в 4 последних товарищеских матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.40 гола забито, 0.40 пропущено в среднем
  • Оборона практически непроходима

Бельгия

  • Победа в последнем матче над США (5:2)
  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Побеждает в 3 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх: 3.40 гола забито, 1.00 пропущено в среднем
  • Атака мощнейшая – 17 голов в 5 последних матчах
  • Забивает в 4 последних очных матчах с Мексикой

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 1970 по 2017 год) наблюдается равенство: две победы Мексики, одна победа Бельгии и две ничьи. В 4 из 5 этих матчей забивали обе команды.

Прогноз на матч Мексика – Бельгия

Ожидается встреча лучшей обороны (Мексика, 0.40 пропущенных в среднем) против лучшей атаки (Бельгия, 3.40 гола за игру). Мексика не пропускает 4 матча подряд, но в последней игре с Португалией не смогла забить. Бельгия находится в фантастической форме, забивая почти всe, что движется. Ключевым вопросом станет: сможет ли непроходимая оборона мексиканцев сдержать бельгийскую атаку? Учитывая, что в 4 из 5 последних очных встречах забивали обе команды, а бельгийцы стабильно забивают мексиканцам, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с небольшим преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Бельгия Мексика
