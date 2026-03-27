Венгрия – Словения: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.93

27 марта 2026 9:00
Венгрия - Словения
28 мар. 2026, суббота 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.93
Обе забьют — да
Сделать ставку

28 марта состоится товарищеский матч между сборными Венгрии и Словении. Хозяева находятся в хорошей атакующей форме и стабильно забивают. Гости переживают кризис, не могут выиграть и мало забивают, но имеют преимущество в личных встречах.

Венгрия

Венгерская сборная подходит к матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 7 последних матчах. В последних пяти матчах венгры забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 8 (в среднем 1.60). В последнем матче команда обыграла Азербайджан (2:1). В личных встречах Венгрия имеет смешанную статистику.

Словения

Словенская сборная переживает тяжелый период. Команда не может выиграть в 6 последних матчах. В последних пяти матчах словенцы забили всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). В товарищеских матчах Словения не проигрывает в 7 последних встречах и забивает в 7 последних таких играх. В личных встречах Словения забивает в 4 последних матчах против Венгрии.

Факты о командах:

Венгрия

  • Забивает в 7 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 1.60 пропущено

Словения

  • Не может выиграть в 6 последних матчах
  • Не проигрывает в 7 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 7 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 0.20 забито, 1.20 пропущено
  • Забивает Венгрии в 4 последних очных матчах

История личных встреч

В личных встречах Словения имеет небольшое преимущество. В 4 последних матчах словенцы одержали 3 победы, Венгрия – 1. Словения забивает в 4 последних матчах против Венгрии.

Прогноз на матч Венгрия – Словения

Венгрия находится в хорошей атакующей форме (1.80 гола за матч) и стабильно забивает. Хозяева будут играть на победу и постараются использовать кризис гостей.

Словения переживает серьезный кризис результатов: 6 матчей без побед и всего 1 гол за последние 5 игр. Однако в товарищеских матчах команда выступает уверенно (7 матчей без поражений) и имеет психологическое преимущество в личных встречах.

Учитывая, что Венгрия стабильно забивает, а Словения в кризисе, но умеет играть в товарищеских матчах, наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют. Словения может забить, учитывая их голевую серию в очных встречах.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.93

Автор: Воронцов Егор
