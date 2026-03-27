28 марта состоится матч 26-го тура Первой лиги, в котором «Енисей» примет «Уфу». Хозяева находятся в отличной форме и не проигрывают на протяжении длительного времени. Гости борются за выживание, но ужасно играют на выезде.

«Енисей»

Красноярцы подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 8 последних матчах Первой лиги и забивает в 4 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Енисей» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил 4 (в среднем 0.80). В последнем туре команда одержала крупную победу над «Уралом» (4:2). Дома в личных встречах «Енисей» побеждает «Уфу» в 3 последних матчах.

«Уфа»

Уфимцы ведут борьбу за выживание и находятся в зоне вылета. После 25 туров команда набрала 26 очков и занимает 16-е место. На выезде «Уфа» проигрывает в 4 последних матчах Первой лиги. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Дилан Ортис, на счету которого 7 голов в 20 матчах.

История личных встреч

В домашних матчах «Енисей» имеет преимущество над «Уфой». Команда побеждает в 3 последних домашних встречах с уфимцами. В текущем сезоне 3 ноября 2025 года «Уфа» разгромила «Енисей» на выезде (3:0).

Прогноз на матч «Енисей» – «Уфа»

«Енисей» находится в отличной форме: 8 матчей без поражений и стабильная результативность. Команда будет играть на победу, чтобы продолжить подъем в таблице. Домашняя статистика в личных встречах также на стороне хозяев.

«Уфа» испытывает серьезные проблемы на выезде – 4 поражения подряд. Гостям нужно набирать очки для борьбы за выживание, но в гостях против «Енисея» это будет сложно.

Учитывая форму хозяев, их домашнюю статистику в личных встречах и выездные проблемы гостей, «Енисей» должен побеждать. «Уфа» может забить, но вряд ли это спасет их от поражения.

