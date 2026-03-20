22 марта состоится матч 1-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Ислочь» примет «Барановичи». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме и с надежной обороной. Гости испытывают серьезные проблемы и не могут выиграть на протяжении длительного времени.

«Ислочь»

Команда из Минского района проводит уверенную предсезонную подготовку. В последних пяти матчах (кубковые и товарищеские) «Ислочь» забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). В рамках Высшей лиги команда не проигрывает в 3 последних матчах и не пропускает в 3 последних играх чемпионата. «Ислочь» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей во всех турнирах.

«Барановичи»

Гости подходят к старту сезона в непростой форме. В последних пяти матчах (товарищеские) команда забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). «Барановичи» не могут выиграть в 5 последних матчах, что вызывает беспокойство перед стартом в элите.

История личных встреч

«Ислочь» имеет преимущество в противостоянии с «Барановичами». Команда не проигрывает в 5 последних очных матчах и забивает в 5 последних встречах против этого соперника. В последней личной встрече (товарищеский матч 31 января 2026 года) «Ислочь» обыграла «Барановичи» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Ислочь» – «Барановичи»

«Ислочь» подходит к старту сезона в отличной форме. Команда демонстрирует надежную игру в обороне (всего 4 пропущенных в последних 5 матчах) и стабильную результативность. В рамках Высшей лиги хозяева имеют впечатляющую серию без пропущенных голов.

«Барановичи» выглядят явным аутсайдером. Команда не может выиграть в 5 матчах подряд, испытывает проблемы в атаке (0.80 гола за игру) и пропускает в каждом матче. Против организованной обороны «Ислочи» гостям будет крайне сложно забить.

Учитывая форму хозяев, их надежную оборону и преимущество в личных встречах, «Ислочь» обязана побеждать и вряд ли пропустит.

Рекомендованные ставки: