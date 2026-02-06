Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ланс» – «Ренн»: прогноз и ставки на матч 7 февраля 2026 с коэффициентом 1.76

06 февраля 2026 10:22
Ланс - Ренн
07 февр. 2026, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.76
Победа «Ланса»
Сделать ставку

В 21-м туре французской Лиги 1 на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе встретятся местный клуб и «Ренн». Матч противопоставляет одного из лидеров чемпионата (2-е место) команде, переживающей спад, но всe ещe претендующей на еврокубки (6-е место). Разница в 15 очков и диаметрально противоположная текущая форма делают хозяев безоговорочными фаворитами.

«Ланс»

Команда проводит выдающийся сезон, занимая второе место и имея больше всех побед в лиге (15). «Ланс» демонстрирует отличную форму, не проигрывая в 12 из 14 последних матчей. Атака команды эффективна и стабильна: 10 голов в последних 5 играх (в среднем 2.00 за матч) и серия из 13 матчей с забитыми мячами. Оборона также надeжна, пропуская в среднем 1.00 гол за игру. Лидер атаки – Уэсли Саид (8 голов).

«Ренн»

Гости переживают глубокий кризис, проиграв три последних матча в чемпионате с общим счeтом 0:9. Показатели катастрофичны: в последних 5 турах команда забила лишь 4 гола (в среднем 0.80 за игру), а пропустила 11 (в среднем 2.20). Оборона «Ренна» рассыпается, а атака не функционирует. Лучший бомбардир Эстебан Леполь (8 голов) не спасает команду от общего упадка.

Факты о командах:

«Ланс»

  • Занимает 2-е место с 46 очками.
  • Забивает в 13 последних матчах подряд.
  • Не проигрывает «Ренну» в 11 последних личных встречах.

«Ренн»

  • Занимает 6-е место с 31 очком.
  • Проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1.
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 турах.

Прогноз на матч «Ланс» – «Ренн»

Представленные данные не оставляют сомнений в фаворите. «Ланс» является одной из сильнейших команд лиги, демонстрирующей баланс между мощной атакой и надeжной обороной. Команда играет дома, где чувствует себя особенно уверенно. «Ренн» же находится в состоянии полного упадка, с разбалансированной игрой и отсутствием результативности. Слабая оборона гостей, пропускающая в среднем более двух голов за матч, станет идеальной мишенью для атакующих действий хозяев во главе с Саидом. Личная история лишь подтверждает доминирование «Ланса»: 11 матчей без поражений, причeм «Ланс» забивал в 8 из 10 последних очных встреч. Учитывая мотивацию «Ланса» в борьбе за чемпионство и катастрофическое состояние «Ренна», наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с разницей в два и более мяча. «Ренн» вряд ли сможет не только победить, но и просто составить конкуренцию. Их атака, забивающая редко, вряд ли прорвeт организованную оборону «Ланса». Ожидается, что «Ланс» возьмeт игру под контроль с первых минут и, используя моменты, забьeт несколько голов, возможно, не пропустив.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ланс» – коэффициент 1.76
  • Индивидуальный тотал «Ланса» больше 1.5

1.76
Победа «Ланса»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Ренн Ланс
Другие прогнозы
10.02.2026
10:00
1.95
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит - ЦСКА
Победа «Зенита»
10.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Виссел Кобе - Сеул
Обе забьют – ДА
10.02.2026
15:15
2.23
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Победа «Матида Зельвия»
10.02.2026
19:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Трактор - Аль-Садд
Тотал меньше 2.5 голов
10.02.2026
22:30
2.85
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм - Ньюкасл
Победа «Тоттенхэма»
10.02.2026
22:30
2.10
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси - Лидс
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 