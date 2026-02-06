В 21-м туре французской Лиги 1 на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе встретятся местный клуб и «Ренн». Матч противопоставляет одного из лидеров чемпионата (2-е место) команде, переживающей спад, но всe ещe претендующей на еврокубки (6-е место). Разница в 15 очков и диаметрально противоположная текущая форма делают хозяев безоговорочными фаворитами.

«Ланс»

Команда проводит выдающийся сезон, занимая второе место и имея больше всех побед в лиге (15). «Ланс» демонстрирует отличную форму, не проигрывая в 12 из 14 последних матчей. Атака команды эффективна и стабильна: 10 голов в последних 5 играх (в среднем 2.00 за матч) и серия из 13 матчей с забитыми мячами. Оборона также надeжна, пропуская в среднем 1.00 гол за игру. Лидер атаки – Уэсли Саид (8 голов).

«Ренн»

Гости переживают глубокий кризис, проиграв три последних матча в чемпионате с общим счeтом 0:9. Показатели катастрофичны: в последних 5 турах команда забила лишь 4 гола (в среднем 0.80 за игру), а пропустила 11 (в среднем 2.20). Оборона «Ренна» рассыпается, а атака не функционирует. Лучший бомбардир Эстебан Леполь (8 голов) не спасает команду от общего упадка.

Факты о командах:

«Ланс»

Занимает 2-е место с 46 очками.

Забивает в 13 последних матчах подряд.

Не проигрывает «Ренну» в 11 последних личных встречах.

«Ренн»

Занимает 6-е место с 31 очком.

Проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1.

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 турах.

Прогноз на матч «Ланс» – «Ренн»

Представленные данные не оставляют сомнений в фаворите. «Ланс» является одной из сильнейших команд лиги, демонстрирующей баланс между мощной атакой и надeжной обороной. Команда играет дома, где чувствует себя особенно уверенно. «Ренн» же находится в состоянии полного упадка, с разбалансированной игрой и отсутствием результативности. Слабая оборона гостей, пропускающая в среднем более двух голов за матч, станет идеальной мишенью для атакующих действий хозяев во главе с Саидом. Личная история лишь подтверждает доминирование «Ланса»: 11 матчей без поражений, причeм «Ланс» забивал в 8 из 10 последних очных встреч. Учитывая мотивацию «Ланса» в борьбе за чемпионство и катастрофическое состояние «Ренна», наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с разницей в два и более мяча. «Ренн» вряд ли сможет не только победить, но и просто составить конкуренцию. Их атака, забивающая редко, вряд ли прорвeт организованную оборону «Ланса». Ожидается, что «Ланс» возьмeт игру под контроль с первых минут и, используя моменты, забьeт несколько голов, возможно, не пропустив.

Рекомендованные ставки: