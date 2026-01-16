Введите ваш ник на сайте
«Ланс» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 2.18

16 января 2026 10:32
Ланс - Осер
17 янв. 2026, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 18 тур
2.18
Победа «Ланса» с форой (–1)
Матч 18 тура Лиги 1 пройдет на поле лидера чемпионата. «Ланс» уверенно возглавляет таблицу и подходит к игре на серии из семи побед подряд, тогда как «Осер» борется за выживание и продолжает терять очки. Разница в текущей форме команд очевидна, однако статистика личных встреч и атакующие показатели гостей не позволяют полностью исключать напряженный сценарий.

«Ланс»

Хозяева демонстрируют практически идеальный отрезок сезона. Команда выиграла 7 матчей подряд в чемпионате, забивая в каждом из них. В последних пяти встречах «Ланс» отличился 13 раз и пропустил всего 2 мяча, что подчеркивает баланс между атакой и обороной. Средний показатель 2.60 гола за игру подтверждает высокий темп и агрессивный стиль лидера Лиги 1. Дополнительным преимуществом остается уверенная игра против соперников из нижней части таблицы.

«Осер»

Гости находятся в сложной ситуации. «Осер» проиграл три последних матча и стабильно допускает ошибки в обороне. В пяти предыдущих играх команда пропустила 10 мячей, в среднем 2.00 за матч. При этом атакующий потенциал сохраняется: 8 голов за тот же отрезок и результативность 1.60 мяча за игру. В очных встречах с «Лансом» «Осер» нередко находил путь к воротам соперника, что добавляет интриги.

Факты о командах

«Ланс»

  • Побеждает в 9 матчах подряд
  • Забивает в 9 последних играх
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч

«Осер»

  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.00 пропущенных гола за игру
  • Забивает в 4 последних матчах против «Ланса»

Прогноз на матч «Ланс» – «Осер»

Форма и статистика указывают на заметное преимущество хозяев. «Ланс» стабилен, эффективен в атаке и надежен в защите, тогда как «Осер» испытывает серьезные проблемы в обороне. При этом гости способны забить, что повышает вероятность результативного матча. Основным сценарием выглядит уверенная победа лидера с несколькими голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ланса» с форой (–1) – коэффициент 2.18
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.80

2.18
Победа «Ланса» с форой (–1)
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Осер Ланс
Рекомендуем
