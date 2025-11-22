Введите ваш ник на сайте
«Лейпциг» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.79

22 ноября 2025 13:52
РБ Лейпциг - Вердер
23 нояб. 2025, воскресенье 17:30 | Германия. Бундеслига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
23 ноября 2025 года в 17:30 состоится поединок 11-го тура чемпионата Германии. Основательно перестраивающийся «Лейпциг» примет гостей из Бремена – «Вердер».

«Лейпциг»

Перед паузой на международные матчи «быки» потерпели лишь свое второе поражение в новом сезоне БЛ. До выезда к «Хоффенхайму» «Лейпциг» уступал лишь «Баварии», что вряд ли можно назвать «неплановой потерей очков».

В целом новый тренер (Оле Вернер) прекрасно справляется с возложенными на него задачами – обновленный (в том числе и в плане ростера) «Лейпциг» идет на втором месте в таблице и претендует на звание «чемпиона остальной Германии» (титул «Баварии» не подвергается сомнениям).

Последние три игры:

  • Хоффенхайм – Лейпциг 3:1
  • Лейпциг – Штутгарт 3:1
  • Энерги – Лейпциг 1:4

«Вердер»

«Музыканты» выдали хорошую серию при весьма примитивном стиле футбола. В крайнем матче с «Вольфсбургом» «Вердер» без устали грузил мяч в чужую штрафную и в конечном итоге столь прямолинейный подход дал результат – подопечные Хорста Штеффена добыли три очка.

Последние три игры:

  • Вердер – Вольфсбург 2:1
  • Майнц – Вердер 1:1
  • Вердер – Унион 1:0

Очные встречи

  • Вердер – Лейпциг 0:0
  • Лейпциг – Вердер 4:2
  • Лейпциг – Вердер 1:1

Прогноз на матч «Лейпциг» – «Вердер»

«Быки» будут стремиться реабилитироваться за провал в предыдущем туре. «Вердер» неплохо обороняется, но едва ли «музыкантам» удастся сдержать натиск молодого и задорного нападения «Лейпцига». Ждем результативного перфа от хозяев «Ред Булл Арены».

Прогноз: победа «Лейпцига» и тотал больше 2,5 голов, кеф – 1.79. Прогноз на счет – 2:1.

Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Вердер РБ Лейпциг
