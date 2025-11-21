22 ноября 2025 года в 21:00 состоится поединок 13-го тура чемпионата Франции. «Ренн» встретится с «Монако».

«Ренн»

«Бретонцы» смазано начинали сезон, но сейчас начинают обретать знакомые очертания крепкой, неуступчивой команды, которая хочет, а главное может бороться за место в еврокубках. Подопечные Хабиба Бэя подтягиваются в верхнюю группу и всего лишь на два зачетных балла от своего ближайшего соперника.

Последние три игры:

Париж – Ренн 0:1

Ренн – Страсбур 4:1

Тулуза – Ренн 2:2

«Монако»

«Монегаски» сменили тренера, но нужно признать, что Себастьян Поконьоли пока не вполне справляется с ролью «спасителя отечества». «Монако» идет шестым в чемпионате Франции и даже близко не может похвастать стабильностью. Особенно расстроили взыскательную публику недавние 1:4 от «Ланса».

Последние три игры:

Монако – Ланс 1:4

Буде-Глимт – Монако 0:1

Монако – Париж 0:1

Очные встречи

Монако – Ренн 3:2

Ренн – Монако 1:2

Монако – Ренн 1:0

Прогноз на матч «Ренн» – «Монако»

Поконьоли старается делать акцент на атакующий футбол, но на данный момент «Монако» не работает как единый механизм, попеременно проваливаясь то в обороне, то по части нападения. Считаем, что «Ренн» способен как минимум не уступить на своем поле.

Прогноз: победа «Ренна» с форой 0, коэффициент – 2.04. Прогноз на счет – 2:1/2:2.