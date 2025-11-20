Введите ваш ник на сайте
«Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 21 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

20 ноября 2025 10:05
Аль-Иттихад - Аль-Рияд
21 нояб. 2025, пятница 18:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1.85
Оба забьют
Матч девятого тура Высшей лиги Саудовской Аравии пройдет под давлением для обеих команд: «Аль-Иттихад» переживает спад, не выигрывая пять туров подряд, а «Аль-Рияд» также испытывает сложности, особенно в гостях. На фоне нестабильности соперников важнейшим фактором становится качество реализации и концентрация в обороне, с которыми у обеих команд есть проблемы.

«Аль-Иттихад»

Команда переживает непростую серию: пять матчей без побед в чемпионате и пропущенные мячи в каждой из последних игр. При этом «Аль-Иттихад» остается достаточно результативным – 9 голов в пяти встречах. Стевен Бергвейн стабильно поддерживает атакующий темп, а команда забивает в среднем 1.80 гола. Главная проблема – оборона, допускающая по 1.60 гола за игру.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» действует более прагматично, однако серьезные трудности возникают на выезде – побед здесь нет уже пять матчей подряд. Команда забивает регулярно, 7 матчей кряду, но и пропускает стабильно. Пропуск в среднем 1.60 гола, при достаточно скромной атакующей продуктивности – 0.80 гола за игру.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

  • Не выигрывает 5 матчей
  • Пропускает в 8 из 10 игр
  • В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено

«Аль-Рияд»

  • Не выигрывает 5 гостевых матчей
  • Забивает в 8 из 10 игр
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено

Прогноз на матч

С учетом слабой обороны обеих команд и стабильных серий результативности, матч может получиться открытым. «Аль-Иттихад» выглядит предпочтительнее за счет более сильной атаки и домашнего статуса, но риск пропустить также велик. Наиболее логичный сценарий – обмен голами и перевес хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Оба забьют – коэффициент 1.85
  • Победа «Аль-Иттихад» – коэффициент 1.92

1.85
Оба забьют
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Иттихад
