Матч девятого тура Высшей лиги Саудовской Аравии пройдет под давлением для обеих команд: «Аль-Иттихад» переживает спад, не выигрывая пять туров подряд, а «Аль-Рияд» также испытывает сложности, особенно в гостях. На фоне нестабильности соперников важнейшим фактором становится качество реализации и концентрация в обороне, с которыми у обеих команд есть проблемы.
«Аль-Иттихад»
Команда переживает непростую серию: пять матчей без побед в чемпионате и пропущенные мячи в каждой из последних игр. При этом «Аль-Иттихад» остается достаточно результативным – 9 голов в пяти встречах. Стевен Бергвейн стабильно поддерживает атакующий темп, а команда забивает в среднем 1.80 гола. Главная проблема – оборона, допускающая по 1.60 гола за игру.
«Аль-Рияд»
«Аль-Рияд» действует более прагматично, однако серьезные трудности возникают на выезде – побед здесь нет уже пять матчей подряд. Команда забивает регулярно, 7 матчей кряду, но и пропускает стабильно. Пропуск в среднем 1.60 гола, при достаточно скромной атакующей продуктивности – 0.80 гола за игру.
Факты о командах
«Аль-Иттихад»
- Не выигрывает 5 матчей
- Пропускает в 8 из 10 игр
- В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено
«Аль-Рияд»
- Не выигрывает 5 гостевых матчей
- Забивает в 8 из 10 игр
- В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено
Прогноз на матч
С учетом слабой обороны обеих команд и стабильных серий результативности, матч может получиться открытым. «Аль-Иттихад» выглядит предпочтительнее за счет более сильной атаки и домашнего статуса, но риск пропустить также велик. Наиболее логичный сценарий – обмен голами и перевес хозяев.
Рекомендованные ставки
- Оба забьют – коэффициент 1.85
- Победа «Аль-Иттихад» – коэффициент 1.92