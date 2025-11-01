Введите ваш ник на сайте
«Спартак Кострома» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.45

01 ноября 2025 10:50
Спартак К - Черноморец
02 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 17 тур
1.45
Тотал меньше 2.5 голов
В Костроме местный «Спартак» примет «Черноморец» в матче 17-го тура Первой лиги. Хозяева борются за место в первой тройке, но в последние недели заметно сбавили. Гости, наоборот, стараются закрепиться в середине таблицы, показывая более сбалансированную игру.

«Спартак Кострома»

Команда начала сезон мощно, но сейчас переживает спад. Уже шесть матчей подряд без побед, а в последних пяти турах костромичи забили лишь четыре мяча. После ничьей со «Шинником» (2:2) «Спартак» остался на третьей позиции с 30 очками, но преимущество над преследователями сокращается. Лучший бомбардир – Денис Жилмостных с шестью голами. Проблемы в атаке стали очевидны: команда часто владеет мячом, но не реализует моменты. В обороне тоже не всe идеально – в трeх последних матчах подряд «Спартак» пропускает, а дома нередко теряет концентрацию в концовках.

«Черноморец»

Новороссийский клуб набрал 17 очков и находится на 13-й строчке. «Черноморец» не побеждает три тура, но выглядит устойчиво. После нулевой ничьей с «Челябинском» команда продлила серию из двух матчей без поражений. Главный фактор стабильности – Саид Алиев, который забил шесть мячей и остаeтся ключевой фигурой атаки. За последние пять игр у «Черноморца» баланс 6 забитых и 6 пропущенных, что отражает реализм подхода: команда не рискует, делает ставку на плотную оборону и быстрые выпады. Даже на выезде южане не закрываются и стараются использовать каждую возможность у чужих ворот.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

  • 3-е место, 30 очков
  • Без побед 6 матчей подряд
  • В последних 5 играх: 4 забито, 5 пропущено
  • Средняя результативность – 0.8 гола за игру

«Черноморец»

  • 13-е место, 17 очков
  • Без побед 3 матча подряд
  • В последних 5 играх: 6 забито, 6 пропущено
  • Средняя результативность – 1.2 гола за игру

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Черноморец»

Обе команды испытывают трудности в атаке и не отличаются стабильностью в реализации. «Спартак» играет активнее, но часто наталкивается на организованные оборонительные порядки соперников. «Черноморец» умеет использовать ошибки оппонентов на стандартных положениях, а также эффективно действует на контратаках. Встреча обещает быть равной и малорезультативной, где каждый гол может стать решающим. Оптимальным вариантом кажется осторожная игра с небольшим количеством моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.45
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.75

1.45
Тотал меньше 2.5 голов
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Черноморец Спартак К
