«ПСЖ» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.80

31 октября 2025 10:34
ПСЖ - Ницца
01 нояб. 2025, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

1 ноября на «Парк-де-Пренс» в Париже пройдет матч 11-го тура Лиги 1 между действующим чемпионом страны «ПСЖ» и набравшей форму «Ниццей». Обе команды подходят к встрече без поражений в октябре, но с разным качеством игры: хозяева стабильно забивают по три мяча за матч, а гости делают ставку на контратаки и надeжную организацию.

«ПСЖ»

Парижане уверенно возглавляют чемпионат, набрав 21 очко в десяти турах. После серии побед команда оступилась в гостях против «Лорьяна» (1:1), но сохраняет семиматчевую серию без поражений. В последних пяти матчах Лиги 1 «ПСЖ» забил 15 голов и пропустил 7 – команда действует результативно, но не всегда стабильно в обороне. Усман Дембеле находится в отличной форме, у него шесть голов в 12 матчах. Средняя результативность – 3 забитых мяча за игру, при этом пропускает коллектив в среднем 1.4. «ПСЖ» остаeтся самой атакующей командой чемпионата, опираясь на скоростную игру по флангам и мощную реализацию моментов.

«Ницца»

Клуб с Лазурного берега постепенно набирает обороты после неудачного старта. Сейчас команда идeт восьмой, имея 17 очков и серию из трeх побед подряд. В последнем туре «Ницца» уверенно обыграла «Лилль» (2:0). В последних пяти матчах Лиги 1 команда забила 10 мячей и пропустила 7, в среднем 2 гола за игру. Лучший бомбардир – Софиан Диоп (6 голов). При этом «Ницца» демонстрирует дисциплинированную игру в обороне и умение использовать малейшие ошибки соперников при быстрых переходах из защиты в атаку. Несмотря на плотный график, команда сохраняет баланс между атакой и обороной, действуя хладнокровно даже против фаворитов.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • 21 очко и 1-е место в таблице
  • Не проигрывает 7 матчей подряд
  • Средние показатели: 3.00 забитых и 1.40 пропущенных за игру
  • 6 побед в 10 матчах Лиги 1
  • Дембеле – 6 голов в сезоне

«Ницца»

  • 17 очков и 8-е место
  • 3 победы подряд в Лиге 1
  • Средние показатели: 2.00 забитых и 1.40 пропущенных за игру
  • Забивает 9 матчей подряд
  • Диоп – 6 голов в текущем сезоне

Личные встречи
55% (21)
18% (7)
26% (10)
65
Забитых мячей
36
1.71
В среднем за матч
0.95
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
1 : 3
25.04.2025
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
1 : 1
06.10.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
1 : 2
15.05.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/4 финала
ПСЖ
3 : 1
13.03.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
2 : 3
15.09.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
0 : 2
08.04.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
ПСЖ
2 : 1
01.10.2022
Ницца
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
1 : 0
05.03.2022
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/8 финала
ПСЖ
0 : 0
31.01.2022
Ницца
Франция. Лига 1, 16 тур
ПСЖ
0 : 0
01.12.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2 : 1
13.02.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0 : 3
20.09.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1 : 4
18.10.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
1 : 1
04.05.2019
Ницца
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
0 : 3
29.09.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
1 : 2
18.03.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
3 : 0
27.10.2017
Ницца
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3 : 1
30.04.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
2 : 2
11.12.2016
Ницца
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
4 : 1
02.04.2016
Ницца
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
0 : 3
04.12.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
1 : 3
18.04.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
1 : 0
29.11.2014
Ницца
Товарищеские матчи,
ПСЖ
2 : 1
23.07.2014
Ницца
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
0 : 1
28.03.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
3 : 1
09.11.2013
Ницца
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3 : 0
21.04.2013
Ницца
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
2 : 1
01.12.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
0 : 0
12.02.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
2 : 1
21.09.2011
Ницца
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
0 : 3
20.02.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
0 : 0
03.10.2010
Ницца
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
1 : 0
20.03.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
0 : 1
07.11.2009
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
2 : 1
05.04.2009
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1 : 0
01.11.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
2 : 3
13.04.2008
Ницца
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
2 : 1
25.11.2007
ПСЖ
Показать все

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ницца»

Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют атакующий футбол. «ПСЖ» фаворит за счeт глубины состава и домашнего фактора, однако «Ницца» способна доставить серьeзные проблемы в контратаках. Парижане стабильно забивают, но и пропускают почти в каждом матче, тогда как гости уверенно реализуют свои шансы. Матч обещает быть результативным, с активной игрой на встречных курсах. При этом у «ПСЖ» больше аргументов для победы – контроль, скорость и индивидуальное мастерство лидеров.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

1.80
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Ницца ПСЖ
