1 ноября на «Парк-де-Пренс» в Париже пройдет матч 11-го тура Лиги 1 между действующим чемпионом страны «ПСЖ» и набравшей форму «Ниццей». Обе команды подходят к встрече без поражений в октябре, но с разным качеством игры: хозяева стабильно забивают по три мяча за матч, а гости делают ставку на контратаки и надeжную организацию.

«ПСЖ»

Парижане уверенно возглавляют чемпионат, набрав 21 очко в десяти турах. После серии побед команда оступилась в гостях против «Лорьяна» (1:1), но сохраняет семиматчевую серию без поражений. В последних пяти матчах Лиги 1 «ПСЖ» забил 15 голов и пропустил 7 – команда действует результативно, но не всегда стабильно в обороне. Усман Дембеле находится в отличной форме, у него шесть голов в 12 матчах. Средняя результативность – 3 забитых мяча за игру, при этом пропускает коллектив в среднем 1.4. «ПСЖ» остаeтся самой атакующей командой чемпионата, опираясь на скоростную игру по флангам и мощную реализацию моментов.

«Ницца»

Клуб с Лазурного берега постепенно набирает обороты после неудачного старта. Сейчас команда идeт восьмой, имея 17 очков и серию из трeх побед подряд. В последнем туре «Ницца» уверенно обыграла «Лилль» (2:0). В последних пяти матчах Лиги 1 команда забила 10 мячей и пропустила 7, в среднем 2 гола за игру. Лучший бомбардир – Софиан Диоп (6 голов). При этом «Ницца» демонстрирует дисциплинированную игру в обороне и умение использовать малейшие ошибки соперников при быстрых переходах из защиты в атаку. Несмотря на плотный график, команда сохраняет баланс между атакой и обороной, действуя хладнокровно даже против фаворитов.

Факты о командах

«ПСЖ»

21 очко и 1-е место в таблице

Не проигрывает 7 матчей подряд

Средние показатели: 3.00 забитых и 1.40 пропущенных за игру

6 побед в 10 матчах Лиги 1

Дембеле – 6 голов в сезоне

«Ницца»

17 очков и 8-е место

3 победы подряд в Лиге 1

Средние показатели: 2.00 забитых и 1.40 пропущенных за игру

Забивает 9 матчей подряд

Диоп – 6 голов в текущем сезоне

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ницца»

Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют атакующий футбол. «ПСЖ» фаворит за счeт глубины состава и домашнего фактора, однако «Ницца» способна доставить серьeзные проблемы в контратаках. Парижане стабильно забивают, но и пропускают почти в каждом матче, тогда как гости уверенно реализуют свои шансы. Матч обещает быть результативным, с активной игрой на встречных курсах. При этом у «ПСЖ» больше аргументов для победы – контроль, скорость и индивидуальное мастерство лидеров.

