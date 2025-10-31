1 ноября на «Парк-де-Пренс» в Париже пройдет матч 11-го тура Лиги 1 между действующим чемпионом страны «ПСЖ» и набравшей форму «Ниццей». Обе команды подходят к встрече без поражений в октябре, но с разным качеством игры: хозяева стабильно забивают по три мяча за матч, а гости делают ставку на контратаки и надeжную организацию.
«ПСЖ»
Парижане уверенно возглавляют чемпионат, набрав 21 очко в десяти турах. После серии побед команда оступилась в гостях против «Лорьяна» (1:1), но сохраняет семиматчевую серию без поражений. В последних пяти матчах Лиги 1 «ПСЖ» забил 15 голов и пропустил 7 – команда действует результативно, но не всегда стабильно в обороне. Усман Дембеле находится в отличной форме, у него шесть голов в 12 матчах. Средняя результативность – 3 забитых мяча за игру, при этом пропускает коллектив в среднем 1.4. «ПСЖ» остаeтся самой атакующей командой чемпионата, опираясь на скоростную игру по флангам и мощную реализацию моментов.
«Ницца»
Клуб с Лазурного берега постепенно набирает обороты после неудачного старта. Сейчас команда идeт восьмой, имея 17 очков и серию из трeх побед подряд. В последнем туре «Ницца» уверенно обыграла «Лилль» (2:0). В последних пяти матчах Лиги 1 команда забила 10 мячей и пропустила 7, в среднем 2 гола за игру. Лучший бомбардир – Софиан Диоп (6 голов). При этом «Ницца» демонстрирует дисциплинированную игру в обороне и умение использовать малейшие ошибки соперников при быстрых переходах из защиты в атаку. Несмотря на плотный график, команда сохраняет баланс между атакой и обороной, действуя хладнокровно даже против фаворитов.
Факты о командах
«ПСЖ»
- 21 очко и 1-е место в таблице
- Не проигрывает 7 матчей подряд
- Средние показатели: 3.00 забитых и 1.40 пропущенных за игру
- 6 побед в 10 матчах Лиги 1
- Дембеле – 6 голов в сезоне
«Ницца»
- 17 очков и 8-е место
- 3 победы подряд в Лиге 1
- Средние показатели: 2.00 забитых и 1.40 пропущенных за игру
- Забивает 9 матчей подряд
- Диоп – 6 голов в текущем сезоне
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ницца»
Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют атакующий футбол. «ПСЖ» фаворит за счeт глубины состава и домашнего фактора, однако «Ницца» способна доставить серьeзные проблемы в контратаках. Парижане стабильно забивают, но и пропускают почти в каждом матче, тогда как гости уверенно реализуют свои шансы. Матч обещает быть результативным, с активной игрой на встречных курсах. При этом у «ПСЖ» больше аргументов для победы – контроль, скорость и индивидуальное мастерство лидеров.
Рекомендованные ставки
- Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90