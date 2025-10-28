Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Париж» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.85

28 октября 2025 10:58
Париж - Лион
29 окт. 2025, среда 23:05 | Франция. Лига 1, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

29 октября на стадионе «Стад Жан Буэн» состоится матч 10-го тура Лиги 1, где «Париж» примет «Лион». Обе команды результативны, но находятся на разных полюсах таблицы: хозяева борются за стабильность, а гости – за лидерство.

«Париж»

Команда из столицы занимает 11-е место с 10 очками. Несмотря на поражения от «Нанта» и «Ланса», «Париж» продолжает играть в атакующий футбол и забивает почти в каждом матче. За 5 последних встреч – 7 голов, но и 8 пропущенных, что подчеркивает проблемы в обороне. В домашних играх коллектив действует смело, делает ставку на быстрые атаки и фланговые забросы, однако нестабилен в позиционной защите.

«Лион»

После 9 туров команда уверенно идет в первой четверке, набрав 18 очков. «Лион» забивает в 10 матчах подряд и поддерживает высокий темп в атаке. За последние 5 встреч – 9 голов при 6 пропущенных. Команда Толиссо демонстрирует мощную игру на флангах и эффективно использует стандарты. Несмотря на плотный график из-за еврокубков, гости сохраняют свежесть и результативность.

Факты о командах

«Париж»

  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 11 из 13 последних игр
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Играет открыто и агрессивно в атаке

«Лион»

  • Не проигрывает 3 матча подряд
  • Забивает в 15 последних встречах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Хорошо реализует моменты и контролирует центр поля

Прогноз на матч «Париж» – «Лион»

Обе команды показывают атакующий футбол и редко уходят с поля без голов. «Париж» будет мотивирован реабилитироваться за поражение от «Нанта», но оборона хозяев оставляет много вопросов. «Лион» же стабилен и в хорошей форме, но тоже не лишен ошибок сзади. Ожидается динамичный матч с голами от обеих сторон. Логично предположить, что гости не проиграют, а зрители увидят результативную игру.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Фора (0) на «Лион» – коэффициент 1.90

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Лион Париж
Другие прогнозы
28.10.2025
20:30
1.90
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче - Наполи
Обе забьют – да
28.10.2025
20:30
2.25
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт - Боруссия Д
Победа «Боруссии Дортмунд»
28.10.2025
20:30
1.90
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм - Гамбург
Обе забьют – да
28.10.2025
21:00
1.80
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Аль-Наср - Аль-Иттихад
Победа «Аль-Насра»
28.10.2025
22:45
1.82
Германия. Кубок, 2 раунд
Энерги - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпциг» и обе забьют – да
28.10.2025
22:45
1.88
Германия. Кубок, 2 раунд
Аугсбург - Бохум
Обе забьют – да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 