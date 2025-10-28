29 октября на стадионе «Стад Жан Буэн» состоится матч 10-го тура Лиги 1, где «Париж» примет «Лион». Обе команды результативны, но находятся на разных полюсах таблицы: хозяева борются за стабильность, а гости – за лидерство.

«Париж»

Команда из столицы занимает 11-е место с 10 очками. Несмотря на поражения от «Нанта» и «Ланса», «Париж» продолжает играть в атакующий футбол и забивает почти в каждом матче. За 5 последних встреч – 7 голов, но и 8 пропущенных, что подчеркивает проблемы в обороне. В домашних играх коллектив действует смело, делает ставку на быстрые атаки и фланговые забросы, однако нестабилен в позиционной защите.

«Лион»

После 9 туров команда уверенно идет в первой четверке, набрав 18 очков. «Лион» забивает в 10 матчах подряд и поддерживает высокий темп в атаке. За последние 5 встреч – 9 голов при 6 пропущенных. Команда Толиссо демонстрирует мощную игру на флангах и эффективно использует стандарты. Несмотря на плотный график из-за еврокубков, гости сохраняют свежесть и результативность.

Факты о командах

«Париж»

Забивает в 8 матчах подряд

Пропускает в 11 из 13 последних игр

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Играет открыто и агрессивно в атаке

«Лион»

Не проигрывает 3 матча подряд

Забивает в 15 последних встречах

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Хорошо реализует моменты и контролирует центр поля

Прогноз на матч «Париж» – «Лион»

Обе команды показывают атакующий футбол и редко уходят с поля без голов. «Париж» будет мотивирован реабилитироваться за поражение от «Нанта», но оборона хозяев оставляет много вопросов. «Лион» же стабилен и в хорошей форме, но тоже не лишен ошибок сзади. Ожидается динамичный матч с голами от обеих сторон. Логично предположить, что гости не проиграют, а зрители увидят результативную игру.

Рекомендованные ставки