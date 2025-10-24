24 октября 2025 13:38
Нафтан - Динамо Мн
25 окт. 2025, суббота 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 26 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 25 октября, в 26-м туре белорусской Высшей лиги встречаются «Нафтан» и «Динамо» Минск. Игра состоится в Новополоцке, начало – в 14:00 (мск).
«Нафтан»
Команда Игоря Криушенко находится на 13-й позиции, набрав 25 очков. «Нафтан» добыл 7 побед, 4 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 31:43.
Последние результаты «Нафтана» в Высшей лиге:
- 19.10.25 «Неман» – «Нафтан» – 1:0;
- 04.10.25 «Нафтан» – «Гомель» – 5:3;
- 25.09.25 «Торпедо-БелАЗ» – «Нафтан» – 4:2.
«Динамо» Минск
Минчане набрали 49 очков и занимают 2-е место. Подопечные Вадима Скрипченко добыли 15 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 42:24.
Предыдущие результаты «Динамо» в Высшей лиге:
- 18.10.25 «Динамо» – «Гомель» – 0:0;
- 04.10.25 «Молодечно» – «Динамо» – 1:3;
- 28.09.25 «Динамо» – «Ислочь» – 2:1.
Очные встречи
- 31.05.25 «Динамо» – «Нафтан» – 1:0;
- 13.10.24 «Нафтан» – «Динамо» – 1:2;
- 07.04.24 «Динамо» – «Нафтан» – 2:2;
- 02.09.23 «Нафтан» – «Динамо» – 0:3;
- 22.04.23 «Динамо» – «Нафтан» – 3:1.
Прогноз на матч «Нафтан» – «Динамо» Минск
«Динамо» сохраняет шансы на чемпионство, но для того нужно обыгрывать борющийся за выживание «Нафтан». Легкой прогулки у минчан не получится.
- Прогноз – Ф1 (+1,5) с кф. 2.0.
- Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 7.60.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб