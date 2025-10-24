В субботу, 25 октября, в 26-м туре белорусской Высшей лиги встречаются «Нафтан» и «Динамо» Минск. Игра состоится в Новополоцке, начало – в 14:00 (мск).

«Нафтан»

Команда Игоря Криушенко находится на 13-й позиции, набрав 25 очков. «Нафтан» добыл 7 побед, 4 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 31:43.

Последние результаты «Нафтана» в Высшей лиге:

19.10.25 «Неман» – «Нафтан» – 1:0;

04.10.25 «Нафтан» – «Гомель» – 5:3;

25.09.25 «Торпедо-БелАЗ» – «Нафтан» – 4:2.

«Динамо» Минск

Минчане набрали 49 очков и занимают 2-е место. Подопечные Вадима Скрипченко добыли 15 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 42:24.

Предыдущие результаты «Динамо» в Высшей лиге:

18.10.25 «Динамо» – «Гомель» – 0:0;

04.10.25 «Молодечно» – «Динамо» – 1:3;

28.09.25 «Динамо» – «Ислочь» – 2:1.

Очные встречи

31.05.25 «Динамо» – «Нафтан» – 1:0;

13.10.24 «Нафтан» – «Динамо» – 1:2;

07.04.24 «Динамо» – «Нафтан» – 2:2;

02.09.23 «Нафтан» – «Динамо» – 0:3;

22.04.23 «Динамо» – «Нафтан» – 3:1.

Прогноз на матч «Нафтан» – «Динамо» Минск

«Динамо» сохраняет шансы на чемпионство, но для того нужно обыгрывать борющийся за выживание «Нафтан». Легкой прогулки у минчан не получится.