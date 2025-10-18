Введите ваш ник на сайте
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.1

18 октября 2025 10:35
Сельта - Реал Сосьедад
19 окт. 2025, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Сельты»
Сделать ставку

19 октября в рамках 9 тура Ла Лиги на стадионе «Балаидос» в Виго встретятся «Сельта» и «Реал Сосьедад». Обе команды сейчас переживают разные этапы сезона: Сельта старается вернуться в форму, в то время как «Реал Сосьедад» сталкивается с трудностями в выездных матчах. Как сложится встреча и кто станет фаворитом, давайте разберемся.

«Сельта»

После 8 туров Сельта набрала всего 6 очков, что ставит их на 16-е место в таблице. Команда стабильно забивает в последних играх, но на фоне оборонительных проблем не может добиться победы. В последних 5 играх Сельта забивает в среднем 1.40 гола за матч. Однако защита команды тоже оставляет желать лучшего, пропускает в среднем 1.40 гола за игру. Важным моментом является то, что команда не может выиграть в последних 8 матчах, что вряд ли поможет им на пути к победе в данном матче.

«Реал Сосьедад»

Ситуация у «Реала» также непростая. Они набрали 5 очков в 8 играх и занимают 19 место в таблице. В последних играх их атакующая игра оставляла желать лучшего, забивая всего 1.00 гола в среднем за игру в последних 5 матчах. Защита хоть и пропускает в среднем 1.20 гола за игру, однако на выезде команда имеет плохие результаты, проиграв 3 последних матча в Ла Лиге. Несмотря на эту нестабильность, «Реал Сосьедад» по-прежнему не проигрывает в последних 6 матчах против Сельты на выезде, что может стать их преимуществом в этой встрече.

Факты о командах:

«Сельта»

  • Забивает в 9 последних матчах.
  • Пропускает в 10 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

«Реал Сосьедад»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • На выезде проигрывает 3 последних матча в Ла Лиге.

Прогноз на матч «Сельта» – «Реал Сосьедад»

Судя по текущей форме обеих команд, матч обещает быть насыщенным, но с явным преимуществом Сельты дома. «Реал Сосьедад» не показывает стабильных результатов в гостевых играх, и их атакующие проблемы могут сыграть против них. В то же время Сельта, несмотря на свою оборонительную нестабильность, имеет отличные шансы на успех, учитывая их результативность в последних играх и поддерживающую их домашнюю арена.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сельты» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

2.10
Победа «Сельты»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Реал Сосьедад Сельта
