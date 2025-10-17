18 октября 2025 года в 19:30 состоится поединок 8-го тура английской Премьер-Лиги. В очередной вариации лондонского дерби «Фулхэм» встретится с «Арсеналом».

«Фулхэм»

Менеджер «дачников» Марку Силва стремится придерживаться атакующего стиля, делая акцент на быстрых переходах и игре через фланги. Его излюбленная схема 4-2-3-1 дает свободу креативным игрокам в атаке, сохраняя при этом дисциплину в обороне.

Однако старт кампании в АПЛ не приносит ожидаемых барышей – система Силвы дает сбой и сейчас в активе «Фулхэма» только 8 очков.

Последние три игры:

Борнмут – Фулхэм 3:1

Астон Вилла – Фулхэм 3:1

Фулхэм – Кембридж 1:0 (Кубок Лиги)

«Арсенал»

Микель Артета выстроил сложную тактическую систему, сочетающую оборонительную надeжность с атакующей свободой. Его схема 4-3-3 в фазе владения трансформируется в 3-2-4-1, обеспечивая численное преимущество в центре поля и ширину за счeт подключающихся фуллбэков.

«Канониры» оправдывают статус одного из фаворитов всей кампании и к середине октября лидируют в Премьер-Лиге.

Последние три игры:

Арсенал – Вест Хэм 2:0

Арсенал – Олимпиакос 2:0

Ньюкасл – Арсенал 1:2

Очные встречи

Арсенал – Фулхэм 2:1

Фулхэм – Арсенал 1:1

Фулхэм – Арсенал 2:1

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Арсенал»

«Арсенал» не собирается терять лидирующие позиции и не может позволить себе осечку, так как преимущество над конкурентами минимальное. «Канониры» должны побеждать на «Крейвен Коттедж», однако матч, вероятно, получится тяжелым.

Прогноз: победа «Арсенала», кеф – 1.58. Прогноз на счет – 1:2.