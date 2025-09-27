28 сентября на стадионе «Альянц Ривьера» состоится матч 6 тура Лиги 1, где «Ницца» примет «Париж». Обе команды стартовали неудачно, набрав одинаковое количество очков, и находятся во второй половине таблицы. В их матчах много атакующих действий, но и оборона регулярно допускает ошибки, что повышает вероятность результативной встречи.

«Ницца»

Команда нестабильна: победы над «Нантом» и «Осером» чередуются с поражениями от «Гавра» и «Бреста». Главная проблема – оборона, пропустившая 10 голов за 5 туров. При этом впереди выделяется Терем Моффи, забивший 3 мяча. В среднем «Ницца» забивает 1.4 гола за игру, но пропускает даже чаще.

«Париж»

Столичный клуб также испытывает трудности: несмотря на победы над «Мецом» и «Брестом», поражения от «Марселя» и «Страсбурга» показали слабые стороны обороны. В атаке «Париж» хорош – 9 голов за 5 туров. Илан Кеббаль с 3 мячами – главный бомбардир команды. Однако сзади ситуация тревожная: 12 пропущенных мячей – один из худших показателей в лиге.

Факты о командах

«Ницца»

2 победы в 5 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах подряд

Пропускает в 11 из 13 последних игр

«Париж»

2 победы в 5 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах подряд

Пропускает в 8 последних встречах

Прогноз на матч «Ницца» – «Париж»

Встреча двух команд, которые активно идут вперeд, но не умеют надeжно защищаться. «Ницца» дома играет смелее, а «Париж» стабильно находит моменты для гола. Обе команды находятся в поиске стабильности, поэтому матч обещает быть результативным и непредсказуемым. Наиболее логичными выглядят ставки на обмен голами и высокий тотал.

