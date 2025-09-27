Введите ваш ник на сайте
«Эльче» - «Сельта»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 3.30

27 сентября 2025 8:17
Эльче - Сельта
28 сент. 2025, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 7 тур
3.30
Ничья
28 сентября 2025 года в 17:15 состоится поединок 7-го тура испанской Ла Лиги. «Эльче» сыграет с «Сельтой».

«Эльче»

«Эльче» под руководством Эдера Сарабии превратился в одну из самых крепких команд Примеры, где тренер внедрил прагматичный, но эффективный стиль игры, который принес внушительные результаты на старте сезона. Клуб из Аликанте остается непобежденным после шести туров, набрав девять очков.

Последние три игры:

  • Осасуна – Эльче 1:1
  • Эльче – Овьедо 1:0
  • Севилья – Эльче 2:2

«Сельта»

«Сельта» демонстрирует одну из самых необычных статистических картинок в европейском футболе этого сезона: под началом Хиральдеса они сыграли вничью в пяти из шести матчей Примеры. Эта невероятная серия ничьих стала их своего рода визитной карточкой.

Последние три игры:

  • Райо Вальекано – Сельта 1:1
  • Сельта – Жирона 1:1
  • Сельта – Вильярреал 1:1

Очные встречи

  • Сельта – Эльче 1:0
  • Эльче – Сельта 0:1
  • Сельта – Эльче 1:0

Прогноз на матч «Эльче» – «Сельта»

«Эльче» сохраняет безупречный показатель и подчеркивает высокий уровень конкуренции и способность навязать борьбу практически любому сопернику.

Невиданная серия «Сельты» из пяти ничьих подряд –беспрецедентная стабильность, пусть и с ограниченной отдачей в плане набранных очков. Такой консерватизм с обеих сторон делает ничью заманчивой ставкой.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.30. Прогноз на точный счет – 1:1.

3.30
Ничья
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Сельта Эльче
