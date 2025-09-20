Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Самсунспор» - «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.55

20 сентября 2025 12:36
Самсунспор - Карагюмрюк
21 сент. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Самсунспора»
Сделать ставку

21 сентября 2025 года в 20:00 состоится матч шестого тура чемпионата Турции. «Самсунспор» сыграет на своем поле с «Карагюмрюком».

«Самсунспор»

«Самсунспор» начал сезон достаточно уверенно, как для команды, которая только с 2024 года бегает в элите. «Красная молния» сумела закрепиться в Суперлиге и в текущей кампании пока так же ничего не указывает на то, что «Самсунспор» будет бороться за выживание. В настоящее время «молнии» идут на 7-й строчке в таблице.

Последние три игры:

  • Самсунспор – Касымпаша 0:0
  • Самсунспор – Антальяспор 1:2
  • Трабзонспор – Самсунспор 1:1

«Карагюмрюк»

«Карагюмрюк» вернулся в элиту после триумфа в плей-офф Первой лиги, но все еще не может освоиться на высшем уровне. На старте кампании в Суперлиге команда набрала 3 очка и застряла в зоне вылета.

Последние три игры:

  • Карагюмрюк – Истанбул Башакшехир 0:2
  • Карагюмрюк – Касымпаша 0:1
  • Антальяспор – Карагюмрюк 1:2

Очные встречи:

  • Карагюмрюк – Самсунспор 3:1
  • Карагюмрюк – Самсунспор 2:1
  • Самсунспор – Карагюмрюк 1:0

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Карагюмрюк»

Этот матч – классика жанра «домашний фаворит против аутсайдера в кризисе». «Самсунспор» доминирует в домашних стенах и не собирается раздавать очки всем желающим. Считаем, что хозяева заберут свое.

Прогноз: победа «Самсунспора», кеф – 1.55. Прогноз на счет – 2:0.

1.55
Победа «Самсунспора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Карагюмрюк Самсунспор
Другие прогнозы
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
5.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
КАМАЗ - Шинник
Победа «КАМАЗа» со счетом 1:0
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 