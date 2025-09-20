21 сентября 2025 года в 20:00 состоится матч шестого тура чемпионата Турции. «Самсунспор» сыграет на своем поле с «Карагюмрюком».
«Самсунспор»
«Самсунспор» начал сезон достаточно уверенно, как для команды, которая только с 2024 года бегает в элите. «Красная молния» сумела закрепиться в Суперлиге и в текущей кампании пока так же ничего не указывает на то, что «Самсунспор» будет бороться за выживание. В настоящее время «молнии» идут на 7-й строчке в таблице.
Последние три игры:
- Самсунспор – Касымпаша 0:0
- Самсунспор – Антальяспор 1:2
- Трабзонспор – Самсунспор 1:1
«Карагюмрюк»
«Карагюмрюк» вернулся в элиту после триумфа в плей-офф Первой лиги, но все еще не может освоиться на высшем уровне. На старте кампании в Суперлиге команда набрала 3 очка и застряла в зоне вылета.
Последние три игры:
- Карагюмрюк – Истанбул Башакшехир 0:2
- Карагюмрюк – Касымпаша 0:1
- Антальяспор – Карагюмрюк 1:2
Очные встречи:
- Карагюмрюк – Самсунспор 3:1
- Карагюмрюк – Самсунспор 2:1
- Самсунспор – Карагюмрюк 1:0
Прогноз на матч «Самсунспор» – «Карагюмрюк»
Этот матч – классика жанра «домашний фаворит против аутсайдера в кризисе». «Самсунспор» доминирует в домашних стенах и не собирается раздавать очки всем желающим. Считаем, что хозяева заберут свое.
Прогноз: победа «Самсунспора», кеф – 1.55. Прогноз на счет – 2:0.