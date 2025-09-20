21 сентября 2025 года в 20:00 состоится матч шестого тура чемпионата Турции. «Самсунспор» сыграет на своем поле с «Карагюмрюком».

«Самсунспор»

«Самсунспор» начал сезон достаточно уверенно, как для команды, которая только с 2024 года бегает в элите. «Красная молния» сумела закрепиться в Суперлиге и в текущей кампании пока так же ничего не указывает на то, что «Самсунспор» будет бороться за выживание. В настоящее время «молнии» идут на 7-й строчке в таблице.

Последние три игры:

Самсунспор – Касымпаша 0:0

Самсунспор – Антальяспор 1:2

Трабзонспор – Самсунспор 1:1

«Карагюмрюк»

«Карагюмрюк» вернулся в элиту после триумфа в плей-офф Первой лиги, но все еще не может освоиться на высшем уровне. На старте кампании в Суперлиге команда набрала 3 очка и застряла в зоне вылета.

Последние три игры:

Карагюмрюк – Истанбул Башакшехир 0:2

Карагюмрюк – Касымпаша 0:1

Антальяспор – Карагюмрюк 1:2

Очные встречи:

Карагюмрюк – Самсунспор 3:1

Карагюмрюк – Самсунспор 2:1

Самсунспор – Карагюмрюк 1:0

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Карагюмрюк»

Этот матч – классика жанра «домашний фаворит против аутсайдера в кризисе». «Самсунспор» доминирует в домашних стенах и не собирается раздавать очки всем желающим. Считаем, что хозяева заберут свое.

Прогноз: победа «Самсунспора», кеф – 1.55. Прогноз на счет – 2:0.