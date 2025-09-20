Введите ваш ник на сайте
«Сандерленд» - «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

20 сентября 2025 11:23
Сандерленд - Астон Вилла
21 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 5 тур
21 сентября 2025 года в 16:00 состоится матч пятого тура английской Премьер-Лиги. Основательно закупившийся летом «Сандерленд» сыграет с переживающей трудные времена «Астон Виллой».

«Сандерленд»

«Черные коты» инвестировали в трансферы более 120 (!) миллионов фунтов, что наглядно демонстрирует их намерение закрепиться в элитном дивизионе английского футбола. Активная работа на рынке приносит плоды – «Сандерленд» насобирал 7 очков на старте первого для себя сезона в АПЛ за последние 8 лет.

Последние три игры:

  • Кристал Пэлас – Сандерленд 0:0
  • Сандерленд – Брентфорд 2:1
  • Сандерленд – Хаддерсфилд 1:1

«Астон Вилла»

«Вилла», в свою очередь, с треском проваливается на старте нового сезона. Шутка ли, но команда Унаи Эмери не просто набрала лишь 2 очка в 4 матчах, но и не сподобилась забить ни одного мяча. Как бы с такими плачевными «достижениями» не последовали соответствующие оргвыводы от высшего руководства клуба…

Последние три игры:

  • Брентфорд – Астон Вилла 1:1
  • Эвертон – Астон Вилла 0:0
  • Астон Вилла – Кристал Пэлас 0:3

Очные встречи:

  • Сандерленд – Астон Вилла 0:3
  • Астон Вилла – Сандерленд 2:1
  • Сандерленд – Астон Вилла 3:1

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Астон Вилла»

В первых турах у «Виллы» совсем не клеится в нападении, а «Сандерленд», в свою очередь, тоже сложно считать квинтэссенцией атакующего стиля игры. Считаем, что соперники не пробьют стандартный букмекерский тотал.

Прогноз: тотал меньше 2,5. Кеф – 1.72. Прогноз на счет 1:1.

Автор: Гроховский Сергей
