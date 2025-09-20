21 сентября 2025 года в 16:00 состоится матч пятого тура английской Премьер-Лиги. Основательно закупившийся летом «Сандерленд» сыграет с переживающей трудные времена «Астон Виллой».

«Сандерленд»

«Черные коты» инвестировали в трансферы более 120 (!) миллионов фунтов, что наглядно демонстрирует их намерение закрепиться в элитном дивизионе английского футбола. Активная работа на рынке приносит плоды – «Сандерленд» насобирал 7 очков на старте первого для себя сезона в АПЛ за последние 8 лет.

Последние три игры:

Кристал Пэлас – Сандерленд 0:0

Сандерленд – Брентфорд 2:1

Сандерленд – Хаддерсфилд 1:1

«Астон Вилла»

«Вилла», в свою очередь, с треском проваливается на старте нового сезона. Шутка ли, но команда Унаи Эмери не просто набрала лишь 2 очка в 4 матчах, но и не сподобилась забить ни одного мяча. Как бы с такими плачевными «достижениями» не последовали соответствующие оргвыводы от высшего руководства клуба…

Последние три игры:

Брентфорд – Астон Вилла 1:1

Эвертон – Астон Вилла 0:0

Астон Вилла – Кристал Пэлас 0:3

Очные встречи:

Сандерленд – Астон Вилла 0:3

Астон Вилла – Сандерленд 2:1

Сандерленд – Астон Вилла 3:1

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Астон Вилла»

В первых турах у «Виллы» совсем не клеится в нападении, а «Сандерленд», в свою очередь, тоже сложно считать квинтэссенцией атакующего стиля игры. Считаем, что соперники не пробьют стандартный букмекерский тотал.

Прогноз: тотал меньше 2,5. Кеф – 1.72. Прогноз на счет 1:1.