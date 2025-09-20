21 сентября 2025 года в 14:30 состоится матч девятого тура РПЛ. «Спартак» проверит на прочность самарские «Крылья Советов».

«Спартак»

На неделе «красно-белые» не справились с «Ростовом» в матче групповой стадии Кубка России. В чемпионате дела тоже идут не так, как хотелось бы многочисленным поклонникам «народной команды» – «Спартак» идет лишь на 8-й строчке в таблице и на 7 очков отстает от лидирующего «Краснодара». В СМИ не утихают слухи о возможном расставании с сербским тренером Деяном Станокичем.

Последние три игры:

Спартак – Ростов 1:2

Динамо Москва – Спартак 2:2

Спартак – Сочи 2:1

«Крылья Советов»

«Крылышки» не претендуют на высокие места, но и, по всей видимости, не будут принимать участие в борьбе за сохранение прописке в РПЛ, комфортно осев ближе к середине таблицы.

Последние три игры:

Крылья Советов – Краснодар 1:2

Крылья Советов – Сочи 2:0

Локомотив – Крылья Советов 2:2

Очные встречи:

Крылья Советов – Спартак 0:2

Спартак – Крылья Советов 4:1

Крылья Советов – Спартак 0:3

Прогноз на матч «Спартак» – «Крылья Советов»

Исторически «Крылья» выступают очень удобным соперником для «Спартака», особенно, если говорить о матчах в столице. Сейчас «красно-белым» кровь из носу нужны три очка, и мы считаем, что «Спартак» способен разобраться со своим «клиентом».

Прогноз: победа «Спартака», кеф – 1.40. Прогноз на счет – 2:1.