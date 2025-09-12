Введите ваш ник на сайте
«Хетафе» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

12 сентября 2025 8:06
Хетафе - Реал Ов
13 сент. 2025, суббота 15:00 | Испания. Примера, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Хетафе»
Сделать ставку

13 сентября в матче 4-го тура испанской Ла Лиги «Хетафе» принимает на своeм поле «Реал Овьедо». Оба клуба стартовали в сезоне с переменным успехом, но статистика последних недель позволяет выстроить обоснованные ожидания от этого матча.

«Хетафе»

После трeх туров команда располагается на 6-й строчке с 6 очками, и это хороший старт с учeтом кадровых возможностей клуба. Особенно ярко проявил себя форвард Адриан Лисо, оформивший три гола в трeх матчах. Команда уже обыгрывала «Сельту» и «Севилью», но уступила «Валенсии» с крупным счeтом 0:3.В целом за последние пять матчей «Хетафе» забил 5 мячей (1.00 в среднем за игру) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Главный вопрос к команде – форма в домашних играх: «Хетафе» не выигрывает дома уже в семи матчах подряд, что психологически может повлиять на результат.

«Реал Овьедо»

Новичок Ла Лиги стартовал с двух поражений от «Реала» и «Вильярреала», но затем реабилитировался, победив «Реал Сосьедад» 1:0. Это позволило команде набрать первые 3 очка и занять 15-е место. Главным действующим лицом стал Леандер Дендонкер, забивший 1 мяч в двух матчах.Тем не менее, в атаке у «Овьедо» пока значительные трудности: всего 2 гола в пяти последних матчах (0.40 в среднем), при этом пропущено 7 мячей (1.40 в среднем). Очевидно, что команда ещe адаптируется к уровню элитного дивизиона.

Факты о командах

«Хетафе»

  • 6 очков после 3 туров
  • Не выигрывает в 7 домашних матчах подряд
  • В среднем 1.00 забитого и 1.20 пропущенного гола за игру
  • Адриан Лисо: 3 гола в 3 матчах

«Реал Овьедо»

  • 3 очка после 3 туров
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола
  • В обороне пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Дендонкер – лучший бомбардир (1 гол)

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Испания. Сегунда, 26 тур
Реал Ов
2 : 1
19.02.2017
Хетафе
Испания. Сегунда, 5 тур
Хетафе
2 : 1
18.09.2016
Реал Ов

Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал Овьедо»

«Хетафе» выглядит более сыгранным и уверенным на старте сезона, несмотря на осечку в Валенсии. Команда лучше сбалансирована и эффективнее в атаке, тогда как «Овьедо» всe ещe испытывает трудности с созданием моментов. При этом оборона гостей пока нестабильна, и на выезде это может сыграть решающую роль.С учeтом формы, статистики и текущего уровня оппонентов, логично ждать победы хозяев в непростом, но контролируемом поединке.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Хетафе» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Реал Овьедо» меньше 1.0 – коэффициент 1.77

1.85
Победа «Хетафе»
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Реал Ов Хетафе
