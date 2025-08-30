31 августа 2025 года в 16:00 по Москве состоится матч третьего тура чемпионата Франции. «Анжер» будет принимать на своем поле «Ренн».

«Анжер»

Скромный «Анжер» солидно начал кампанию, успев набрать три очка и весьма достойно завершил игру на выезде с ПСЖ. Да, команда Александра Дюже уступила, но избежать крупного поражения на «Парк де Пренс» уже своего рода достижение.

Последние три игры:

ПСЖ – Анжер 1:0

Анжер – Париж 1:0

Анжер – Лорьян 1:0

«Ренн»

«Бретонцы» выдали интересное начало сезона – победа на «Олимпиком» из Марселя вскружила голову фанам «Ренна», однако за успехом последовал холодный душ – четыре безответных гола в выездной игре с вернувшимся в элиту французского футбола «Лорьяном».

Последние три игры:

Лорьян – Ренн 4:0

Ренн – Марсель 1:0

Ренн – Дженоа 2:2

Очные встречи:

Анжер – Ренн 0:3

Ренн – Анжер 2:0

Ренн – Анжер 2:1

Прогноз на матч «Анжер» – «Ренн»

Нас ожидает противостояние команд с принципиально разными задачами – «Анжер» ставит целью сохранить прописку в Лиге 1, тогда как «Ренн» метит в еврокубки. Гостям нужно наглядно показать, что у футболистов должна быть «короткая память». Считаем, что у «Ренна» есть шансы реабилитироваться за полнейший провал в Лорьяне.

Прогноз: победа «Ренна» с форой 0, коэффициент – 1.55. Прогноз на точный счет – 0:1.