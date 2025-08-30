Введите ваш ник на сайте
«Анжер» - «Ренн»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.55

30 августа 2025 16:54
Анжер - Ренн
31 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Ренна» с форой 0
Сделать ставку

31 августа 2025 года в 16:00 по Москве состоится матч третьего тура чемпионата Франции. «Анжер» будет принимать на своем поле «Ренн».

«Анжер»

Скромный «Анжер» солидно начал кампанию, успев набрать три очка и весьма достойно завершил игру на выезде с ПСЖ. Да, команда Александра Дюже уступила, но избежать крупного поражения на «Парк де Пренс» уже своего рода достижение.

Последние три игры:

  • ПСЖ – Анжер 1:0
  • Анжер – Париж 1:0
  • Анжер – Лорьян 1:0

«Ренн»

«Бретонцы» выдали интересное начало сезона – победа на «Олимпиком» из Марселя вскружила голову фанам «Ренна», однако за успехом последовал холодный душ – четыре безответных гола в выездной игре с вернувшимся в элиту французского футбола «Лорьяном».

Последние три игры:

  • Лорьян – Ренн 4:0
  • Ренн – Марсель 1:0
  • Ренн – Дженоа 2:2

Очные встречи:

  • Анжер – Ренн 0:3
  • Ренн – Анжер 2:0
  • Ренн – Анжер 2:1

Прогноз на матч «Анжер» – «Ренн»

Нас ожидает противостояние команд с принципиально разными задачами – «Анжер» ставит целью сохранить прописку в Лиге 1, тогда как «Ренн» метит в еврокубки. Гостям нужно наглядно показать, что у футболистов должна быть «короткая память». Считаем, что у «Ренна» есть шансы реабилитироваться за полнейший провал в Лорьяне.

Прогноз: победа «Ренна» с форой 0, коэффициент – 1.55. Прогноз на точный счет – 0:1.

1.55
Победа «Ренна» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Ренн Анжер
