Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Балтика» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80

26 августа 2025 8:57
Балтика - ЦСКА
27 авг. 2025, среда 20:45 | Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа ЦСКА
Сделать ставку

27 августа на «Ростех Арене» в Калининграде состоится матч третьего тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Балтикой» и московским ЦСКА. Команды подходят к игре в разной форме: хозяева демонстрируют стабильность в Премьер-лиге, но испытывают трудности в кубковых встречах, а гости из Москвы продолжают идти с высокими результатами, показывая атакующий футбол и надeжность в ключевых моментах.

«Балтика»

Калининградский клуб уверенно чувствует себя в национальном чемпионате: ничья с «Крыльями Советов» (1:1) и победа над «Сочи» (2:0) добавили команде уверенности. В последних пяти матчах «Балтика» забила 7 голов и пропустила 6, что подтверждает умение регулярно атаковать, но вместе с этим оборона подвержена ошибкам. В среднем команда забивает 1,4 гола за игру, при этом почти всегда позволяет сопернику создать немало моментов. В Кубке России команда проиграла «Локомотиву» (0:2), что выявило еe слабые стороны против более опытных соперников.

ЦСКА

Московский клуб подходит к встрече в статусе фаворита. В последних пяти играх ЦСКА забил 13 голов и пропустил лишь 5, демонстрируя сбалансированную игру. Команда одержала победы над «Динамо» (3:1), «Акроном» (3:1) и «Рубином» (5:1), сыграла вничью с «Зенитом» (1:1), что подтверждает высокий уровень. Несмотря на вылет из Кубка России по пенальти против «Акрона», армейцы не проигрывают в основное время на протяжении 17 из 19 последних матчей. Средняя результативность в 2,6 гола за игру делает атаку ЦСКА одной из самых опасных в стране.

Факты о командах

«Балтика»

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей.
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.20 пропущенного (последние 5 игр).
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • Не сумела забить «Локомотиву» в Кубке России.

ЦСКА

  • Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей.
  • В среднем: 2.60 забитого и 1.00 пропущенного (последние 5 игр).
  • Забивает в 7 матчах подряд.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру.

Личные встречи
17% (2)
33% (4)
50% (6)
8
Забитых мячей
13
0.67
В среднем за матч
1.08
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Балтика
3 : 1
28.04.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
ЦСКА
2 : 0
16.04.2024
Балтика
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Балтика
0 : 1
03.04.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1 : 0
30.09.2023
Балтика
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
1 : 0
24.09.2008
Балтика
Россия. Кубок, 1/16 финала
Балтика
0 : 1
27.06.2007
ЦСКА
Чемпионат России, 24 тур
ЦСКА
2 : 0
09.09.1998
Балтика
Чемпионат России, 9 тур
Балтика
1 : 1
23.05.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 30 тур
Балтика
1 : 1
04.10.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 13 тур
ЦСКА
1 : 1
14.06.1997
Балтика
Чемпионат России, 32 тур
Балтика
2 : 1
19.10.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 15 тур
ЦСКА
0 : 0
07.07.1996
Балтика
Показать все

Прогноз на матч «Балтика» – ЦСКА

Обе команды подходят к встрече в боевом настроении, однако разница в классе очевидна. «Балтика» играет на своeм поле и способна навязать борьбу, но против атакующего давления ЦСКА у хозяев могут возникнуть серьeзные трудности. «Армейцы» стабильно забивают минимум два гола почти в каждом матче и обладают более качественным подбором игроков. «Балтика» при этом не склонна к игре на ноль в обороне, что делает прогноз на результативный матч логичным. Оптимальным вариантом выглядит ставка на победу ЦСКА, а также на тотал больше 2.5 голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа ЦСКА – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.80
Победа ЦСКА
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок ЦСКА Балтика
Другие прогнозы
27.08.2025
16:15
2.05
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Крылья Советов - Динамо
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
18:30
1.65
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Сочи - Краснодар
Победа «Краснодара»
27.08.2025
19:30
1.95
Лига Европы, 4 раунд
АЕК - Бранн
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
19:45
2.05
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах - Ференцварош
Победа «Карабаха»
27.08.2025
19:45
1.72
Лига конференций, 4 раунд
Рига - Спарта
Обе забьют
27.08.2025
20:45
1.80
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Балтика - ЦСКА
Победа ЦСКА
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 