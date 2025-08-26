27 августа на «Ростех Арене» в Калининграде состоится матч третьего тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Балтикой» и московским ЦСКА. Команды подходят к игре в разной форме: хозяева демонстрируют стабильность в Премьер-лиге, но испытывают трудности в кубковых встречах, а гости из Москвы продолжают идти с высокими результатами, показывая атакующий футбол и надeжность в ключевых моментах.

«Балтика»

Калининградский клуб уверенно чувствует себя в национальном чемпионате: ничья с «Крыльями Советов» (1:1) и победа над «Сочи» (2:0) добавили команде уверенности. В последних пяти матчах «Балтика» забила 7 голов и пропустила 6, что подтверждает умение регулярно атаковать, но вместе с этим оборона подвержена ошибкам. В среднем команда забивает 1,4 гола за игру, при этом почти всегда позволяет сопернику создать немало моментов. В Кубке России команда проиграла «Локомотиву» (0:2), что выявило еe слабые стороны против более опытных соперников.

ЦСКА

Московский клуб подходит к встрече в статусе фаворита. В последних пяти играх ЦСКА забил 13 голов и пропустил лишь 5, демонстрируя сбалансированную игру. Команда одержала победы над «Динамо» (3:1), «Акроном» (3:1) и «Рубином» (5:1), сыграла вничью с «Зенитом» (1:1), что подтверждает высокий уровень. Несмотря на вылет из Кубка России по пенальти против «Акрона», армейцы не проигрывают в основное время на протяжении 17 из 19 последних матчей. Средняя результативность в 2,6 гола за игру делает атаку ЦСКА одной из самых опасных в стране.

Факты о командах

«Балтика»

Забивает в 10 из 12 последних матчей.

В среднем: 1.40 забитого и 1.20 пропущенного (последние 5 игр).

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Не сумела забить «Локомотиву» в Кубке России.

ЦСКА

Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей.

В среднем: 2.60 забитого и 1.00 пропущенного (последние 5 игр).

Забивает в 7 матчах подряд.

Пропускает в среднем 1 гол за игру.

Прогноз на матч «Балтика» – ЦСКА

Обе команды подходят к встрече в боевом настроении, однако разница в классе очевидна. «Балтика» играет на своeм поле и способна навязать борьбу, но против атакующего давления ЦСКА у хозяев могут возникнуть серьeзные трудности. «Армейцы» стабильно забивают минимум два гола почти в каждом матче и обладают более качественным подбором игроков. «Балтика» при этом не склонна к игре на ноль в обороне, что делает прогноз на результативный матч логичным. Оптимальным вариантом выглядит ставка на победу ЦСКА, а также на тотал больше 2.5 голов.

Рекомендованные ставки