Во вторник, 19 августа, в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграют «Црвена Звезда» и «Пафос». Матч пройдет в Белграде, начало – в 22:00 (мск).

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» – чемпион Сербии прошлого сезона. Во 2-м раунде отбора ЛЧ команда Владана Милоевича переиграла «Линфилд» (1:0, 5:1), в 3-м – «Лех» (3:1, 1:1).

Последние результаты «Црвены Звезды»:

«Пафос»

«Пафос» стал чемпионом Кипра в сезоне-2024/25. Подопечные Хуана Карлоса Карседо во 2-м раунде ЛЧ обыграли «Маккаби» Тель-Авив (1:1, 1:0), а в 3-м – «Динамо» Киев (1:0, 2:0).

Предыдущие результаты «Пафоса»:

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Пафос»

Букмекеры считают «Црвену Звезду» фаворитом предстоящего матча и противостояния в целом. Однако «Пафос» уже доказал, что с ним нужно считаться. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 8.50.