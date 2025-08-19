Во вторник, 19 августа, в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграют «Црвена Звезда» и «Пафос». Матч пройдет в Белграде, начало – в 22:00 (мск).
«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» – чемпион Сербии прошлого сезона. Во 2-м раунде отбора ЛЧ команда Владана Милоевича переиграла «Линфилд» (1:0, 5:1), в 3-м – «Лех» (3:1, 1:1).
Последние результаты «Црвены Звезды»:
- 15.08.25 «Младость Лучани» – «Црвена Звезда» – 1:4;
- 12.08.25 «Црвена Звезда» – «Лех» – 1:1;
- 09.08.25 «Црвена Звезда» – «Бачка Топола» – 1:0.
«Пафос»
«Пафос» стал чемпионом Кипра в сезоне-2024/25. Подопечные Хуана Карлоса Карседо во 2-м раунде ЛЧ обыграли «Маккаби» Тель-Авив (1:1, 1:0), а в 3-м – «Динамо» Киев (1:0, 2:0).
Предыдущие результаты «Пафоса»:
- 12.08.25 «Пафос» – «Динамо» Киев – 2:0;
- 05.08.25 «Динамо» Киев – «Пафос» – 0:1;
- 30.07.25 «Маккаби» Тель-Авив – «Пафос» – 0:1.
Очные встречи
Между собой команды не встречались.
Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Пафос»
Букмекеры считают «Црвену Звезду» фаворитом предстоящего матча и противостояния в целом. Однако «Пафос» уже доказал, что с ним нужно считаться. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 8.50.