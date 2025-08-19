Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Црвена Звезда» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 8.50

19 августа 2025 9:32
Црвена Звезда - Пафос
19 авг. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
8.50
Ничья
Сделать ставку

Во вторник, 19 августа, в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграют «Црвена Звезда» и «Пафос». Матч пройдет в Белграде, начало – в 22:00 (мск).

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» – чемпион Сербии прошлого сезона. Во 2-м раунде отбора ЛЧ команда Владана Милоевича переиграла «Линфилд» (1:0, 5:1), в 3-м – «Лех» (3:1, 1:1).

Последние результаты «Црвены Звезды»:

  • 15.08.25 «Младость Лучани» – «Црвена Звезда» – 1:4;
  • 12.08.25 «Црвена Звезда» – «Лех» – 1:1;
  • 09.08.25 «Црвена Звезда» – «Бачка Топола» – 1:0.

«Пафос»

«Пафос» стал чемпионом Кипра в сезоне-2024/25. Подопечные Хуана Карлоса Карседо во 2-м раунде ЛЧ обыграли «Маккаби» Тель-Авив (1:1, 1:0), а в 3-м – «Динамо» Киев (1:0, 2:0).

Предыдущие результаты «Пафоса»:

  • 12.08.25 «Пафос» – «Динамо» Киев – 2:0;
  • 05.08.25 «Динамо» Киев – «Пафос» – 0:1;
  • 30.07.25 «Маккаби» Тель-Авив – «Пафос» – 0:1.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Пафос»

Букмекеры считают «Црвену Звезду» фаворитом предстоящего матча и противостояния в целом. Однако «Пафос» уже доказал, что с ним нужно считаться. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 8.50.

8.50
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Пафос Црвена Звезда
Другие прогнозы
20.08.2025
13:00
3.05
Россия. Кубок, 2 раунд
КДВ - Динамо Вл
Победа «КДВ»
20.08.2025
16:00
2.20
Россия. Кубок, 2 раунд
Зенит - Строгино
Победа «Зенита Пенза»
20.08.2025
16:00
1.72
Россия. Кубок, 2 раунд
Легион - Алания
Победа «Алании»
20.08.2025
16:00
2.40
Россия. Кубок, 2 раунд
Астрахань - Победа
Победа «Победы»
20.08.2025
16:00
1.75
Россия. Кубок, 2 раунд
Торпедо Миасс - Волна
Обе команды забьют
20.08.2025
17:00
1.72
Россия. Кубок, 2 раунд
Машук-КМВ - Спартак-Нальчик
Победа «Машук-КМВ»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 