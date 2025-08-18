Введите ваш ник на сайте
«Локомотив Гомель» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 2.35

18 августа 2025 9:24
Локомотив Г - Динамо Мн
19 авг. 2025, вторник 17:00 | Беларусь. Кубок, 1/16 финала
2.35
«Локомотив Гомель» не проиграет (1Х)
Матч 1/16 финала Кубка Беларуси между «Локомотивом Гомель» и «Динамо Минск» обещает быть интригующим противостоянием между представителем Первой лиги и командой из высшего дивизиона. Обе команды подходят к встрече с разной турнирной мотивацией, но на стороне хозяев – впечатляющая серия без поражений и результативная форма. У минчан за плечами опыт еврокубков, но и признаки нестабильности, особенно в кубковых гостевых матчах.

«Локомотив Гомель»

Команда показывает уверенную игру в Первой лиге: серия из 8 матчей без поражений подтверждает стабильность и уверенность в действиях. В последних 5 матчах «Локомотив» забил 10 голов – в среднем по 2 за игру, что говорит о высокой атакующей эффективности. Команда отличается умением использовать свои моменты, особенно на домашнем поле, где регулярно набирает очки. При этом оборона также показывает надeжность: 5 пропущенных голов за 5 матчей – результат достойный. Однако стоит отметить, что в трeх последних матчах команда всe же пропускала, что может быть важным фактором против более классного соперника.

«Динамо Минск»

Минчане продолжают свой сезон на двух фронтах – внутреннем чемпионате и еврокубках. Но после напряжeнного графика в Лиге чемпионов и Лиге конференций команду явно лихорадит. За последние пять игр «Динамо» забил 6 и пропустил 6 голов, показывая среднюю результативность (1.20 гола за игру как в атаке, так и в защите). Особенно заметна нестабильность в обороне: команда пропускает в 5 из 7 последних матчей, а на выезде в Кубке Беларуси проиграла 4 подряд игры – тревожный сигнал перед поездкой в Гомель. Несмотря на недавнюю победу 4:0 над «Торпедо-БелАЗ», «Динамо» не демонстрирует устойчивого игрового контроля и может испытывать трудности против мотивированного соперника.

Факты о командах

«Локомотив Гомель»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Отличается стабильной домашней формой
  • Забивает в 8 последних матчах подряд

«Динамо Минск»

  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Проигрывает 4 последних выездных матча в Кубке Беларуси
  • Забивает и пропускает в среднем по 1.20 гола за игру в последних 5 встречах
  • Показывает нестабильность в выездных играх и напряжeнный график

Прогноз на матч

Форма «Локомотива» говорит о высоком уровне организации и настрое на борьбу, особенно в матчах против более статусных соперников. «Динамо Минск», несмотря на более высокий класс, выглядит уязвимым после серии трудных игр и демонстрирует неуверенную игру в Кубке на выезде. В таких условиях у «Локомотива» есть реальные шансы как минимум не проиграть в основное время. Учитывая текущую результативность обеих команд, ставка на обмен голами тоже выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки

  • «Локомотив Гомель» не проиграет (1Х) – коэффициент 2.35
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

2.35
«Локомотив Гомель» не проиграет (1Х)
Автор: Миронов Николай
Беларусь. Кубок Динамо Мн Локомотив Г
