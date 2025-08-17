В 5-м туре РПЛ на стадионе «Мордовия Арена» состоится встреча «Пари НН» и «Динамо» Махачкала. Обе команды провели насыщенное начало сезона: нижегородцы никак не могут выбраться из кризиса, а гости из Дагестана стабильно набирают очки и остаются без поражений в лиге уже три тура подряд.

«Пари НН»

Команда занимает последнее место в таблице, проиграв все четыре стартовых матча Премьер-лиги. После минимального поражения от «Ростова» 0:1 положение «Пари НН» стало ещe более тревожным – клуб остаeтся единственным в турнире без очков. Лишь в Кубке удалось обыграть резервный состав «Ростова», но даже там игра оставила вопросы. В атаке команда выглядит слабо: за последние 5 матчей – лишь 3 забитых мяча. Оборона тоже не справляется: 7 пропущенных голов, из которых большинство пришлись на стандартные ситуации и ошибки в позиционной защите.

«Динамо» Махачкала

«Динамо» проводит старт сезона гораздо увереннее. После четырeх туров махачкалинцы идут на 11-й позиции с 5 очками. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Акроном» – 1:1, а до этого была победа над «Ахматом» и ничья с «Оренбургом». Коллектив демонстрирует дисциплинированную игру в обороне: всего 3 пропущенных мяча за 5 матчей. Лидером атаки является Гамид Агаларов, уже забивший 3 гола. Особенно стоит отметить, что «Динамо» забивает в каждом из последних 5 матчей.

Факты о командах

«Пари НН»

Не набрал ни одного очка в 4 турах РПЛ

Проигрывает в 5 матчах подряд

Пропускает в 8 матчах кряду

Средние показатели: 0.6 гола забито, 1.4 пропущено за игру

«Динамо» Махачкала

Без поражений в 5 последних матчах

Забивает в каждом из последних 5 матчей

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

В Кубке России выбили «Пари НН» со счeтом 1:0

Прогноз на матч

Анализируя форму и результаты команд, очевидным кажется перевес на стороне гостей. «Пари НН» испытывает серьeзные трудности с организацией игры и не способен удерживать даже минимальные преимущества. «Динамо» стабильно забивает, обороняется компактно и не допускает грубых ошибок. Вероятность поражения хозяев крайне высока, даже несмотря на фактор домашнего поля.

Рекомендованные ставки