«Пари НН» – «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки на матч 18 августа 2025 с коэффициентом 2.32

17 августа 2025 8:08
Пари НН - Динамо Мх
18 авг. 2025, понедельник 20:00 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.32
Победа «Динамо» Махачкала – коэффициент 2.32
Сделать ставку

В 5-м туре РПЛ на стадионе «Мордовия Арена» состоится встреча «Пари НН» и «Динамо» Махачкала. Обе команды провели насыщенное начало сезона: нижегородцы никак не могут выбраться из кризиса, а гости из Дагестана стабильно набирают очки и остаются без поражений в лиге уже три тура подряд.

«Пари НН»

Команда занимает последнее место в таблице, проиграв все четыре стартовых матча Премьер-лиги. После минимального поражения от «Ростова» 0:1 положение «Пари НН» стало ещe более тревожным – клуб остаeтся единственным в турнире без очков. Лишь в Кубке удалось обыграть резервный состав «Ростова», но даже там игра оставила вопросы. В атаке команда выглядит слабо: за последние 5 матчей – лишь 3 забитых мяча. Оборона тоже не справляется: 7 пропущенных голов, из которых большинство пришлись на стандартные ситуации и ошибки в позиционной защите.

«Динамо» Махачкала

«Динамо» проводит старт сезона гораздо увереннее. После четырeх туров махачкалинцы идут на 11-й позиции с 5 очками. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Акроном» – 1:1, а до этого была победа над «Ахматом» и ничья с «Оренбургом». Коллектив демонстрирует дисциплинированную игру в обороне: всего 3 пропущенных мяча за 5 матчей. Лидером атаки является Гамид Агаларов, уже забивший 3 гола. Особенно стоит отметить, что «Динамо» забивает в каждом из последних 5 матчей.

Факты о командах

«Пари НН»

  • Не набрал ни одного очка в 4 турах РПЛ
  • Проигрывает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 8 матчах кряду
  • Средние показатели: 0.6 гола забито, 1.4 пропущено за игру

«Динамо» Махачкала

  • Без поражений в 5 последних матчах
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
  • В Кубке России выбили «Пари НН» со счeтом 1:0

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
1
Забитых мячей
1
0.33
В среднем за матч
0.33
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 0
30.07.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Пари НН
0 : 0
24.11.2024
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо Мх
0 : 1
04.08.2024
Пари НН

Прогноз на матч

Анализируя форму и результаты команд, очевидным кажется перевес на стороне гостей. «Пари НН» испытывает серьeзные трудности с организацией игры и не способен удерживать даже минимальные преимущества. «Динамо» стабильно забивает, обороняется компактно и не допускает грубых ошибок. Вероятность поражения хозяев крайне высока, даже несмотря на фактор домашнего поля.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» Махачкала – коэффициент 2.32
  • Индивидуальный тотал «Пари НН» меньше 1.0 – коэффициент 1.65

2.32
Победа «Динамо» Махачкала – коэффициент 2.32
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Пари НН
