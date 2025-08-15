В субботу, 16 августа, в 1-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Вулверхэмптоне, начало – в 19:30 (мск).

«Вулверхэмптон»

Команда Витора Перейры в прошлом сезоне АПЛ заняла 16-е место. В межсезонье «волки» потерпели 3 поражения в 4 контрольных матчах.

Результаты «Вулверхэмптона» в товарищеских матчах:

09.08.25 «Вулверхэмптон» – «Сельта» – 0:1;

03.08.25 «Жирона» – «Вулверхэмптон» – 2:1;

30.07.25 «Вулверхэмптон» – «Ланс» – 1:3.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» набрал 71 очко в сезоне-2024/25 и занял 3-е место в АПЛ. Летом «горожане» приняли участие в Клубном чемпионате мира, где в 1/8 финала вылетели от аравийского «Аль-Хиляля».

Предыдущие результаты «Манчестер Сити»:

09.08.25 «Палермо» – «Ман Сити» – 0:3 тов.матч;

01.07.25 «Ман Сити» – «Аль-Хиляль» – 3:4 (доп. время) КЧМ;

26.06.202 «Ювентус» – «Ман Сити» – 2:5 КЧМ.

Очные встречи

02.05.25 «МС» – «Вулверхэмптон» – 1:0;

20.10.24 «Вулверхэмптон» – «МС» – 1:2;

04.05.24 «МС» – «Вулверхэмптон» – 5:1;

30.09.23 «Вулверхэмптон» – «МС» – 2:1.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»

«Ман Сити» начнет сезон с уверенной победы. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 7.50.