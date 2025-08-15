15 августа 2025 20:40
Вулверхэмптон - Манчестер Сити
16 авг. 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 1 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 16 августа, в 1-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Вулверхэмптоне, начало – в 19:30 (мск).
«Вулверхэмптон»
Команда Витора Перейры в прошлом сезоне АПЛ заняла 16-е место. В межсезонье «волки» потерпели 3 поражения в 4 контрольных матчах.
Результаты «Вулверхэмптона» в товарищеских матчах:
- 09.08.25 «Вулверхэмптон» – «Сельта» – 0:1;
- 03.08.25 «Жирона» – «Вулверхэмптон» – 2:1;
- 30.07.25 «Вулверхэмптон» – «Ланс» – 1:3.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» набрал 71 очко в сезоне-2024/25 и занял 3-е место в АПЛ. Летом «горожане» приняли участие в Клубном чемпионате мира, где в 1/8 финала вылетели от аравийского «Аль-Хиляля».
Предыдущие результаты «Манчестер Сити»:
- 09.08.25 «Палермо» – «Ман Сити» – 0:3 тов.матч;
- 01.07.25 «Ман Сити» – «Аль-Хиляль» – 3:4 (доп. время) КЧМ;
- 26.06.202 «Ювентус» – «Ман Сити» – 2:5 КЧМ.
Очные встречи
- 02.05.25 «МС» – «Вулверхэмптон» – 1:0;
- 20.10.24 «Вулверхэмптон» – «МС» – 1:2;
- 04.05.24 «МС» – «Вулверхэмптон» – 5:1;
- 30.09.23 «Вулверхэмптон» – «МС» – 2:1.
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
«Ман Сити» начнет сезон с уверенной победы. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 7.50.
