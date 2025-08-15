В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Перво й лиги сыграют «Арсенал» и «Енисей». Игра состоится в Туле, начало – в 19:00 (мск).

«Арсенал»

Команда Дмитрия Гунько набрала 6 очков и находится на 10-й позиции в Первой лиге. «Арсенал» добыл 1 победу и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 5:4.

Последние результаты «Арсенала» в Первой лиге:

09.08.25 «Родина» – «Арсенал» – 1:1;

03.08.25 «Черноморец» – «Арсенал» – 1:2;

25.07.25 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1.

«Енисей»

«Енисей» набрал 1 очко и занимает последнее место в таблице. Подопечные Андрея Тихонова 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 1:7.

Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:

10.08.25 «Енисей» – «Урал» – 0:2;

04.08.25 «Ротор» – «Енисей» – 0:0;

27.08.25 «Енисей» – СКА Хабаровск – 1:2.

Очные встречи в Первой лиге

30.11.24 «Енисей» – «Арсенал» – 2:0;

05.08.24 «Арсенал» – «Енисей» – 2:1;

19.11.23 «Енисей» – «Арсенал» – 0:2.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Енисей»

«Арсенал» еще не проигрывал в нынешнем сезоне, а «Енисей» – не выигрывал. Полагаем, что рассчитывать на победу в Туле красноярцам не стоит. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.80.