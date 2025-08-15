Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 8.80

15 августа 2025 20:21
Арсенал - Енисей
16 авг. 2025, суббота 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
8.80
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Перво й лиги сыграют «Арсенал» и «Енисей». Игра состоится в Туле, начало – в 19:00 (мск).

«Арсенал»

Команда Дмитрия Гунько набрала 6 очков и находится на 10-й позиции в Первой лиге. «Арсенал» добыл 1 победу и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 5:4.

Последние результаты «Арсенала» в Первой лиге:

  • 09.08.25 «Родина» – «Арсенал» – 1:1;
  • 03.08.25 «Черноморец» – «Арсенал» – 1:2;
  • 25.07.25 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1.

«Енисей»

«Енисей» набрал 1 очко и занимает последнее место в таблице. Подопечные Андрея Тихонова 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 1:7.

Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:

  • 10.08.25 «Енисей» – «Урал» – 0:2;
  • 04.08.25 «Ротор» – «Енисей» – 0:0;
  • 27.08.25 «Енисей» – СКА Хабаровск – 1:2.

Очные встречи в Первой лиге

  • 30.11.24 «Енисей» – «Арсенал» – 2:0;
  • 05.08.24 «Арсенал» – «Енисей» – 2:1;
  • 19.11.23 «Енисей» – «Арсенал» – 0:2.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Енисей»

«Арсенал» еще не проигрывал в нынешнем сезоне, а «Енисей» – не выигрывал. Полагаем, что рассчитывать на победу в Туле красноярцам не стоит. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.80.

8.80
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Енисей Арсенал
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 