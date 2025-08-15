Введите ваш ник на сайте
«Кызыл-Жар» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.15

15 августа 2025 20:51
Кызыл-Жар - Женис
16 авг. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
16 августа на «Стадионе Каразай» в рамках 21-го тура Премьер-лиги Казахстана «Кызыл-Жар» примет «Женис». Хозяева пытаются выбраться из нижней части таблицы, но находятся в сложной форме, тогда как гости набрали отличный ход и претендуют на борьбу за верхнюю часть турнирки.

«Кызыл-Жар»

Команда замыкает десятку с 20 очками после 20 туров. Серия без побед в 4 матчах кряду и пять игр подряд с пропущенными мячами говорят о проблемах в обороне. В атаке ситуация не лучше – всего 0,6 гола в среднем за последние пять встреч. Сенен Себаи с четырьмя мячами остаeтся лучшим бомбардиром, но поддержки от партнeров он получает мало. Домашнее поле пока не приносит стабильных очков – уже шесть матчей без побед при своих болельщиках.

«Женис»

Гости находятся на 8-й позиции, имея 27 очков и впечатляющую серию без поражений в девяти матчах чемпионата. Подопечные показывают сбалансированную игру: надeжная оборона (всего 0,4 пропущенного гола в среднем за последние пять туров) сочетается с активной атакой – 1,8 гола за матч. Лидером нападения является Адилио, оформивший 7 мячей в сезоне. Последняя победа над «Актобе» (2:0) стала показателем зрелости команды, способной обыгрывать даже сильных соперников на выезде.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних играх
  • Средние показатели: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 матчей)
  • Не побеждает дома 6 матчей подряд

«Женис»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 10 из 12 последних встреч
  • Средние показатели: 1.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Лучшая оборона в лиге за последние туры

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
5
Забитых мячей
0
1.67
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Женис
0 : 0
18.05.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
0 : 1
10.11.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
06.04.2024
Женис

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Женис»

Разница в текущем тонусе и качестве игры очевидна. «Женис» подходит к встрече с отличным балансом между атакой и защитой, тогда как «Кызыл-Жар» испытывает серьeзные трудности в реализации моментов и надeжности тылов. При этом домашний фактор вряд ли сыграет ключевую роль, учитывая затяжную серию без побед хозяев. Вероятнее всего, гости возьмут инициативу с первых минут, будут много атаковать флангами и использовать высокий прессинг, что создаст множество проблем обороне «Кызыл-Жара».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Женис» – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал «Женис» больше 1.5 – коэффициент 2.35

Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Женис Кызыл-Жар
