3 августа 2025 года в 19:00 пройдет матч 3-го тура нового сезона в Первой лиге. Воронежский «Факел» будет принимать саратовский «Сокол».

«Факел»

Воронежцы стартовали, что называется с места в карьер и сходу начали оправдывать статус одного из главных фаворитов всей кампании в Первой лиге. В первых турах «Факел» взял максимум – 6 очков в двух матчах. При этом команда из Воронежа до сих пор не пропустила ни одного гола. С организацией атаки пока присутствуют некоторые проблемы, но есть мнение, что «Факел» постепенно будет прибавлять и в этом компоненте.

Последние три игры:

Факел – Уфа 1:0

Спартак Кострома – Факел 0:1

Ростов – Факел 0:2

«Сокол»

Саратовцы весьма оригинально смотрятся в этом сезоне. «Сокол» начал с двух «нулевок» и пока впечатляет только качественной игрой в обороне.

Последние три игры:

Сокол – Чайка 0:0

Нефтехимик – Сокол 0:0

Енисей – Сокол 1:1

Очные встречи:

Сокол – Факел 2:1

Факел – Сокол 1:2

Сокол – Факел 3:2

Прогноз на матч «Факел» – «Сокол»

«Факел» под руководством Шалимова делает ставку на плотную оборону и быстрые выходы в атаку. Их игра не изобилует креативом, но физическая готовность и глубина состава позволяют дожимать соперников. Полагаем, что и на этот раз воронежцы добьются своего.

Прогноз: победа «Факела», коэффициент – 1.53. Прогноз на точный счет – 1:0.