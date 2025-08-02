3 августа на Городском стадионе пройдет матч первого тура украинской Премьер-лиги, где «Эпицентр» примет действующего чемпиона страны – «Шахтер». Это будет непростое испытание для новичка лиги, учитывая форму соперника. «Шахтер» уже провел несколько официальных встреч в еврокубках и демонстрирует убедительную игру как в атаке, так и в обороне, тогда как «Эпицентр» пока не может похвастаться стабильностью даже в товарищеских матчах.

«Эпицентр»

Команда начала подготовку к сезону серией товарищеских матчей, где не одержала ни одной победы. Последняя игра против «Колоса» закончилась разгромом со счетом 0:5, а всего за последние пять встреч «Эпицентр» пропустил 13 голов при всего четырeх забитых. Оборона команды выглядит уязвимой, особенно против команд, умеющих атаковать широко и быстро. Пока «Эпицентру» не удается наладить баланс между линиями, а дебют в элите лишь усиливает давление.

«Шахтер»

«Шахтер» уверенно стартовал в Лиге Европы, оформив две победы над «Бешикташем» с общим счетом 6:2. В последних пяти матчах во всех турнирах команда забила 17 мячей, а пропустила всего два. Коллектив хорошо взаимодействует на поле, активно использует фланги, а также прессингует соперника на его половине поля. Главное преимущество «горняков» сейчас – уже набранная игровая форма, чего пока нет у большинства команд УПЛ. В чемпионате команда не проигрывает 14 матчей подряд.

Факты о командах

«Эпицентр»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в каждом из 5 последних матчей

«Шахтер»

Не проигрывает в 14 последних матчах

Забивает в среднем 3.40 гола за игру

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Победы с разницей 2+ гола в 3 из 5 последних игр

Прогноз на матч «Эпицентр» – «Шахтер»

Форма команд и уровень подготовки к сезону говорят о сильнейшем перевесе в пользу гостей. «Шахтер» находится в игровом тонусе и показывает результативный футбол. «Эпицентр», напротив, пока не выглядит готовым к такому уровню конкуренции. Даже минимальная осечка в обороне может обернуться пропущенным мячом – донетчане эффективно реализуют голевые моменты. Учитывая разницу в классе и текущую форму, наиболее логичным вариантом выглядит уверенная победа гостей с разницей в 2 мяча и более.

Рекомендованные ставки: