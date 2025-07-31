1 августа в первом туре нового сезона украинской Премьер-лиги «Колос» примет «Кривбасс» на своeм стадионе в Ковалeвке. Обе команды провели насыщенную летнюю подготовку и постараются стартовать с положительного результата. Форма «Колоса» выглядит гораздо стабильнее, и статистика последних матчей явно склоняет чашу весов в сторону хозяев.

«Колос»

Команда завершила прошлый сезон на высокой ноте: 7 матчей без поражений в УПЛ, включая ничью с «Динамо Киев» в последнем туре (1:1). В последних пяти матчах подопечные Ярослава Вишняка забили 10 голов, показывая результативный и сбалансированный футбол. При этом оборона «Колоса» остаeтся надeжной – в среднем 0.8 пропущенных гола за игру. Уверенность в атаке подкрепляется серией из 4 матчей подряд с забитыми мячами. В товарищеских матчах клуб также выглядел конкурентоспособно, особенно в победах над «ЮКСА» (1:0) и «Эпицентром» (5:0). Команда в хорошей форме и явно готова к старту сезона.

«Кривбасс»

Криворожский клуб подходит к началу чемпионата с рядом тревожных показателей. За последние 5 матчей команда забила лишь 3 мяча, пропустив 7. Особенно проблематично выглядит атака – в среднем 0.6 гола за игру, и слабая реализация моментов. Гостевая форма также вызывает опасения: в товарищеской игре с «Динамо Загреб» команда уступила 1:5, а до этого проиграла «Гезтепе» и сыграла вничью с «Уйпештом». Несмотря на то, что в 6 из 8 последних игр в Премьер-лиге «Кривбасс» не проигрывал, форма межсезонья не внушает оптимизма.

Факты о командах

«Колос»

Не проигрывает в 7 последних матчах УПЛ

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 2.00 забитых и 0.80 пропущенных за игру

Победа над «ЮКСА» и разгром «Эпицентра» в контрольных матчах

«Кривбасс»

Пропускает в 4 из 5 последних игр

В среднем: 0.60 забитых и 1.40 пропущенных за игру

Не побеждает в трeх последних играх

Сложности в атаке и нестабильная защита

Прогноз на матч

«Колос» выглядит сильнее по всем ключевым показателям: лучшая форма, более результативная атака и надeжная оборона. Домашний фактор также на стороне ковалeвского клуба. «Кривбасс» проводит неудачные контрольные встречи и не внушает уверенности перед стартом сезона. При такой динамике наиболее вероятным выглядит победа хозяев, пусть и минимальная.

Рекомендованные ставки: