30 июля на стадионе «Спирос Луис» в Афинах состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим «Панатинаикосом» и шотландским «Рейнджерс». В первой игре в Глазго хозяева добились комфортного преимущества – 2:0, воспользовавшись нестабильной игрой соперника в обороне. Теперь «Панатинаикосу» необходимо идти вперeд и искать шанс для камбэка, но статистика обеих команд говорит о том, что простого матча не получится ни у одной из сторон.
«Панатинаикос»
Греческий клуб показал неоднозначную подготовку к сезону. Из последних пяти матчей – две победы, одна ничья и два поражения. Команда забила 7 голов и пропустила 5, в среднем реализуя 1.40 мяча за игру при аналогичном уровне надeжности в обороне (1.00 пропущенного). Особенно уязвимой выглядела защита в играх против «Браги» и «Рейнджерс», где соперник регулярно находил пространство между линиями. С другой стороны, в матче против «Вестерло» команда проявила характер и уверенно атаковала, забив трижды. В домашних условиях «Панатинаикос» способен создать давление, но на фоне первого матча потребуется почти идеальная реализация моментов.
«Рейнджерс»
Шотландский клуб подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает уже 8 матчей подряд, а в пяти последних играх забила 11 голов, при этом пропустив 7. В среднем «Рейнджерс» забивает 2.20 гола за игру и пропускает 1.40 – это указывает на агрессивный стиль в атаке, но и на риски при обороне. В товарищеских матчах команда сыграла трижды вничью (2:2), что может говорить о сохранении фокуса на нападении даже в играх без турнирной значимости. Победа над «Панатинаикосом» в первом матче была добыта уверенно – команда не только забила дважды, но и не позволила сопернику реализовать свои моменты. Этот результат даeт «Рейнджерс» возможность играть по счeту.
Факты о командах
«Панатинаикос»
- Пропускает в 3 последних матчах
- Забивает в среднем 1.40 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
- 2 победы в 5 последних матчах
«Рейнджерс»
- Не проигрывает в 8 матчах подряд
- Забивает в 8 последних матчах
- В среднем: 2.20 забитых и 1.40 пропущенных за игру
- 3 ничьи подряд в товарищеских матчах с результатом 2:2
Прогноз на матч
«Панатинаикос» будет вынужден раскрываться и идти вперeд, чтобы попытаться отыграть два мяча. Это приведeт к тому, что в игре появится много свободных зон, которые «Рейнджерс» умеет использовать за счeт быстрой игры в атаке. При этом и хозяева наверняка найдут возможности отличиться, особенно на фоне поддержки трибун. Исходя из текущей формы, ожидается обмен голами, но «Рейнджерс» не допустит поражения в два мяча, сохранив комфортное преимущество.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – коэффициент 2.00
- Рейнджерс не проиграет – коэффициент 1.70