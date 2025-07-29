30 июля на стадионе «Спирос Луис» в Афинах состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим «Панатинаикосом» и шотландским «Рейнджерс». В первой игре в Глазго хозяева добились комфортного преимущества – 2:0, воспользовавшись нестабильной игрой соперника в обороне. Теперь «Панатинаикосу» необходимо идти вперeд и искать шанс для камбэка, но статистика обеих команд говорит о том, что простого матча не получится ни у одной из сторон.

«Панатинаикос»

Греческий клуб показал неоднозначную подготовку к сезону. Из последних пяти матчей – две победы, одна ничья и два поражения. Команда забила 7 голов и пропустила 5, в среднем реализуя 1.40 мяча за игру при аналогичном уровне надeжности в обороне (1.00 пропущенного). Особенно уязвимой выглядела защита в играх против «Браги» и «Рейнджерс», где соперник регулярно находил пространство между линиями. С другой стороны, в матче против «Вестерло» команда проявила характер и уверенно атаковала, забив трижды. В домашних условиях «Панатинаикос» способен создать давление, но на фоне первого матча потребуется почти идеальная реализация моментов.

«Рейнджерс»

Шотландский клуб подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает уже 8 матчей подряд, а в пяти последних играх забила 11 голов, при этом пропустив 7. В среднем «Рейнджерс» забивает 2.20 гола за игру и пропускает 1.40 – это указывает на агрессивный стиль в атаке, но и на риски при обороне. В товарищеских матчах команда сыграла трижды вничью (2:2), что может говорить о сохранении фокуса на нападении даже в играх без турнирной значимости. Победа над «Панатинаикосом» в первом матче была добыта уверенно – команда не только забила дважды, но и не позволила сопернику реализовать свои моменты. Этот результат даeт «Рейнджерс» возможность играть по счeту.

Факты о командах

«Панатинаикос»

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

2 победы в 5 последних матчах

«Рейнджерс»

Не проигрывает в 8 матчах подряд

Забивает в 8 последних матчах

В среднем: 2.20 забитых и 1.40 пропущенных за игру

3 ничьи подряд в товарищеских матчах с результатом 2:2

Прогноз на матч

«Панатинаикос» будет вынужден раскрываться и идти вперeд, чтобы попытаться отыграть два мяча. Это приведeт к тому, что в игре появится много свободных зон, которые «Рейнджерс» умеет использовать за счeт быстрой игры в атаке. При этом и хозяева наверняка найдут возможности отличиться, особенно на фоне поддержки трибун. Исходя из текущей формы, ожидается обмен голами, но «Рейнджерс» не допустит поражения в два мяча, сохранив комфортное преимущество.

Рекомендованные ставки: