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«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.20

29 июля 2025 10:14
Динамо Мх - Пари НН
30 июл. 2025, среда 18:30 | Россия. Кубок, группа C, 1 тур
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2.20
Победа «Динамо» Махачкала
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В рамках первого тура FONBET Кубка России встретятся «Динамо» Махачкала и «Пари НН». Обе команды не в лучшей форме, но матч в Махачкале может стать поворотным моментом для одной из сторон. «Динамо» не выигрывает уже 10 матчей подряд, а «Пари НН» проиграл последние 4. Встреча обещает быть упорной, но с шансами на результативный футбол.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы начали сезон с ничьей против «Оренбурга» и проиграли «Спартаку». В товарищеских матчах команда уступала «Зениту» и «Ростову», а всего за последние 5 встреч забила лишь 3 гола при 7 пропущенных. Средний показатель голов – 0.60 забитых и 1.40 пропущенных. «Динамо» не может наладить игру в обороне – команда пропускает в 13 матчах подряд, что делает еe уязвимой даже против соперников без высокой результативности.

«Пари НН»

Нижегородцы в ещe более кризисной форме. В последних 5 матчах 4 поражения, при этом в каждом из них команда пропускала. Всего за этот отрезок «Пари НН» забил 3 и пропустил 10 голов – в среднем по 0.60 забитого и 2.00 пропущенных за игру. При этом в товарищеских матчах клуб проиграл даже «КАМАЗу» и «Динамо Кирову». Всe это указывает на глубокие системные проблемы и в обороне, и в атаке.

Факты о командах

«Динамо» Махачкала

  • Не выигрывает в 10 последних матчах
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • В последних 5 матчах – 3 забитых и 7 пропущенных
  • Средняя результативность – 0.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру

«Пари НН»

  • 4 поражения подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В последних 5 матчах – 3 забитых и 10 пропущенных
  • Средняя результативность – 0.60 забитого и 2.00 пропущенного за игру

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Пари НН
0 : 0
24.11.2024
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо Мх
0 : 1
04.08.2024
Пари НН

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Пари НН»

Обе команды нестабильны, но у хозяев есть небольшое преимущество – матч проходит на «Анжи-Арене», где «Динамо» обычно играет более организованно. «Пари НН» же в полном кризисе: плохие результаты, уязвимая оборона и отсутствие идей в атаке. Махачкалинцы хотя бы борются и не проигрывают с крупным счeтом, в то время как нижегородцы безвольно уступают. Обе команды мало забивают, но игра обещает быть нервной и с шансами на голы с обеих сторон из-за слабых оборон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» Махачкала – коэффициент 2.20
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.92

2.20
Победа «Динамо» Махачкала
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Пари НН Динамо Мх
Другие прогнозы
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2.00
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18:30
1.72
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18:30
1.60
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Краснодар - Крылья Советов
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29.07.2025
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Динамо К - Хэмран
Победа «Динамо Киев» + тотал меньше 3.5
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