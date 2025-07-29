«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.20

В рамках первого тура FONBET Кубка России встретятся «Динамо» Махачкала и «Пари НН». Обе команды не в лучшей форме, но матч в Махачкале может стать поворотным моментом для одной из сторон. «Динамо» не выигрывает уже 10 матчей подряд, а «Пари НН» проиграл последние 4. Встреча обещает быть упорной, но с шансами на результативный футбол.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы начали сезон с ничьей против «Оренбурга» и проиграли «Спартаку». В товарищеских матчах команда уступала «Зениту» и «Ростову», а всего за последние 5 встреч забила лишь 3 гола при 7 пропущенных. Средний показатель голов – 0.60 забитых и 1.40 пропущенных. «Динамо» не может наладить игру в обороне – команда пропускает в 13 матчах подряд, что делает еe уязвимой даже против соперников без высокой результативности.

«Пари НН»

Нижегородцы в ещe более кризисной форме. В последних 5 матчах 4 поражения, при этом в каждом из них команда пропускала. Всего за этот отрезок «Пари НН» забил 3 и пропустил 10 голов – в среднем по 0.60 забитого и 2.00 пропущенных за игру. При этом в товарищеских матчах клуб проиграл даже «КАМАЗу» и «Динамо Кирову». Всe это указывает на глубокие системные проблемы и в обороне, и в атаке.

Факты о командах

«Динамо» Махачкала

Не выигрывает в 10 последних матчах

Пропускает в 13 матчах подряд

В последних 5 матчах – 3 забитых и 7 пропущенных

Средняя результативность – 0.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру

«Пари НН»

4 поражения подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В последних 5 матчах – 3 забитых и 10 пропущенных

Средняя результативность – 0.60 забитого и 2.00 пропущенного за игру

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Пари НН»

Обе команды нестабильны, но у хозяев есть небольшое преимущество – матч проходит на «Анжи-Арене», где «Динамо» обычно играет более организованно. «Пари НН» же в полном кризисе: плохие результаты, уязвимая оборона и отсутствие идей в атаке. Махачкалинцы хотя бы борются и не проигрывают с крупным счeтом, в то время как нижегородцы безвольно уступают. Обе команды мало забивают, но игра обещает быть нервной и с шансами на голы с обеих сторон из-за слабых оборон.

Рекомендованные ставки