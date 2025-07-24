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«Нафтан» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 25 июля 2025 с коэффициентом 2.10

24 июля 2025 9:16
Нафтан - БАТЭ
25 июл. 2025, пятница 17:45 | Беларусь. Кубок, 1/8 финала
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2.10
Тотал больше 2.5 голов
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Матч 1/8 финала Кубка Беларуси между «Нафтаном» и БАТЭ пройдет 25 июля на стадионе «Атлант» в Новополоцке. Обе команды представляют Высшую лигу и уже встречались в текущем сезоне – тогда была зафиксирована результативная ничья 2:2. Теперь на кону выход в четвертьфинал национального кубка, и обе команды наверняка отнесутся к игре с повышенным вниманием.

«Нафтан»

Новополоцкий клуб находится в хорошей форме: за последние три матча команда набрала 7 очков и забила 5 голов. В предыдущем раунде Кубка подопечные обыграли «Крумкачы» со счeтом 2:1 на выезде. В среднем за последние 5 матчей «Нафтан» забивает и пропускает по одному мячу за игру. Коллектив регулярно находит пути к воротам соперника, забивая в 3 встречах подряд.

Команда не отличается мощной атакой, но еe дисциплинированная и плотная игра позволяет набирать очки. Домашние встречи зачастую проходят при активной поддержке трибун, что добавляет мотивации в матчах против грандов. Оборона работает стабильно, хотя соперники иногда находят свободные зоны в опорной зоне.

БАТЭ

БАТЭ прошeл «Энергетик-БГУ» в прошлом раунде Кубка (1:0), но его форма оставляет вопросы. В пяти последних встречах команда забила 5 голов и пропустила вдвое больше – 10. При этом БАТЭ пропускает в 8 из 10 последних матчей, а средний показатель – 2 мяча в свои ворота за игру. Оборона команды явно далека от идеала, особенно против быстрых атакующих комбинаций.

Тем не менее, БАТЭ сохраняет результативность: в 11 из 13 последних матчей команда забивала хотя бы один гол. В атаке выделяется несколько опытных игроков, способных решить эпизод за счeт индивидуального мастерства, но проблем в построении игры пока больше, чем решений.

Факты о командах

«Нафтан»

  • Победа в 2 из 3 последних матчей
  • В последних 5 матчах: 5 голов забито, 5 пропущено
  • В среднем: 1.00 забитый, 1.00 пропущенный мяч за игру
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

БАТЭ

  • Победа в 1 из 5 последних игр
  • В последних 5 матчах: 5 голов забито, 10 пропущено
  • В среднем: 1.00 забитый, 2.00 пропущенных мяча за игру
  • Пропускает в 80% матчей последних недель
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей

Личные встречи
10% (3)
24% (7)
66% (19)
19
Забитых мячей
68
0.66
В среднем за матч
2.34
3:2
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  0:7
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Нафтан
2 : 2
29.06.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
1 : 1
10.08.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 7
12.11.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
1 : 2
25.06.2023
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
1 : 1
28.10.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Нафтан
0 : 3
16.06.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
4 : 1
25.09.2016
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
3 : 2
16.05.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
2 : 1
25.10.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Нафтан
1 : 2
22.06.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
4 : 0
09.11.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Нафтан
2 : 2
26.09.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
1 : 1
09.08.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
3 : 1
26.05.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
1 : 5
03.08.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
3 : 0
11.05.2013
Нафтан
Суперкубок Беларуси,
БАТЭ
1 : 0
17.03.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 0
03.11.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
0 : 4
12.08.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
3 : 0
07.05.2012
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
2 : 0
18.09.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Нафтан
0 : 2
12.06.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
1 : 0
06.04.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
1 : 0
11.09.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 1
23.06.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Нафтан
0 : 2
24.04.2010
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 22 тур
БАТЭ
4 : 0
05.10.2009
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 9 тур
Нафтан
0 : 4
23.05.2009
БАТЭ
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Прогноз на матч

Соперники подошли к кубковому матчу с разной формой и настроем. «Нафтан» выглядит более собранным и организованным, особенно на фоне нестабильности БАТЭ в защите. При этом борисовская команда всe ещe опасна в атаке и может воспользоваться ошибками соперника. На фоне текущей формы обеих команд и недавней ничьей в чемпионате, есть основания ожидать упорного и результативного матча. Оба коллектива, скорее всего, отличатся, а победитель, возможно, определится за пределами основного времени.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Нафтан не проиграет – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал БАТЭ больше 1.0 – коэффициент 1.72

2.10
Тотал больше 2.5 голов
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Кубок БАТЭ Нафтан
Другие прогнозы
25.07.2025
17:00
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Обе команды забьют
25.07.2025
17:45
2.10
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Нафтан - БАТЭ
Тотал больше 2.5 голов
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