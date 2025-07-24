«Нафтан» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 25 июля 2025 с коэффициентом 2.10

Матч 1/8 финала Кубка Беларуси между «Нафтаном» и БАТЭ пройдет 25 июля на стадионе «Атлант» в Новополоцке. Обе команды представляют Высшую лигу и уже встречались в текущем сезоне – тогда была зафиксирована результативная ничья 2:2. Теперь на кону выход в четвертьфинал национального кубка, и обе команды наверняка отнесутся к игре с повышенным вниманием.

«Нафтан»

Новополоцкий клуб находится в хорошей форме: за последние три матча команда набрала 7 очков и забила 5 голов. В предыдущем раунде Кубка подопечные обыграли «Крумкачы» со счeтом 2:1 на выезде. В среднем за последние 5 матчей «Нафтан» забивает и пропускает по одному мячу за игру. Коллектив регулярно находит пути к воротам соперника, забивая в 3 встречах подряд.

Команда не отличается мощной атакой, но еe дисциплинированная и плотная игра позволяет набирать очки. Домашние встречи зачастую проходят при активной поддержке трибун, что добавляет мотивации в матчах против грандов. Оборона работает стабильно, хотя соперники иногда находят свободные зоны в опорной зоне.

БАТЭ

БАТЭ прошeл «Энергетик-БГУ» в прошлом раунде Кубка (1:0), но его форма оставляет вопросы. В пяти последних встречах команда забила 5 голов и пропустила вдвое больше – 10. При этом БАТЭ пропускает в 8 из 10 последних матчей, а средний показатель – 2 мяча в свои ворота за игру. Оборона команды явно далека от идеала, особенно против быстрых атакующих комбинаций.

Тем не менее, БАТЭ сохраняет результативность: в 11 из 13 последних матчей команда забивала хотя бы один гол. В атаке выделяется несколько опытных игроков, способных решить эпизод за счeт индивидуального мастерства, но проблем в построении игры пока больше, чем решений.

Факты о командах

«Нафтан»

Победа в 2 из 3 последних матчей

В последних 5 матчах: 5 голов забито, 5 пропущено

В среднем: 1.00 забитый, 1.00 пропущенный мяч за игру

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

БАТЭ

Победа в 1 из 5 последних игр

В последних 5 матчах: 5 голов забито, 10 пропущено

В среднем: 1.00 забитый, 2.00 пропущенных мяча за игру

Пропускает в 80% матчей последних недель

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Прогноз на матч

Соперники подошли к кубковому матчу с разной формой и настроем. «Нафтан» выглядит более собранным и организованным, особенно на фоне нестабильности БАТЭ в защите. При этом борисовская команда всe ещe опасна в атаке и может воспользоваться ошибками соперника. На фоне текущей формы обеих команд и недавней ничьей в чемпионате, есть основания ожидать упорного и результативного матча. Оба коллектива, скорее всего, отличатся, а победитель, возможно, определится за пределами основного времени.

Рекомендованные ставки: