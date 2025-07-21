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«Рейнджерс» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.05

21 июля 2025 10:20
Рейнджерс - Панатинаикос
22 июл. 2025, вторник 21:45 | Лига чемпионов, 2 раунд
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2.05
Победа «Рейнджерс»
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Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов стартует с интересного противостояния: «Рейнджерс» принимает «Панатинаикос» на «Айброксе». Обе команды входят в число сильнейших клубов своих стран и демонстрируют солидную форму на старте европейского сезона. «Рейнджерс» постарается использовать преимущество домашнего поля, в то время как «Панатинаикос» рассчитывает на тактическую выстроенность и эффективность в обороне.

«Рейнджерс»

Шотландцы подходят к этому матчу в неплохом игровом тонусе. В последних пяти встречах команда забила 12 голов, в среднем – 2.40 за игру, и при этом не проигрывает уже шесть матчей. Однако оборона оставляет вопросы: «Рейнджерс» пропустил в трeх последних встречах подряд, а общее среднее – 1.20 гола за игру. Особенно ярко проявляет себя атакующая линия: клуб стабильно забивает на протяжении шести матчей подряд и выглядит уверенно в позиционном нападении.

«Панатинаикос»

Афины провели продуктивную серию товарищеских матчей. Победы над «Металлистом» и «Вестерло», ничья с «Шальке» и достойное поражение от «Браги» – всe это говорит о приличном уровне готовности. За последние пять игр «Панатинаикос» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч), пропустив всего 4 (0.80 за игру). Греческий клуб демонстрирует сбалансированный футбол, с упором на надeжность в обороне и быстроту перехода в атаку. Особенно важной станет реализация моментов: на чужом поле шансов может быть не так много.

Факты о командах

«Рейнджерс»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за игру
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Победы с разницей в 2+ мяча в 2 из 3 последних встреч

«Панатинаикос»

  • Победы в 2 из 3 последних матчей
  • Пропускает в среднем меньше 1 гола за игру
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Внимательно действует в обороне, не проигрывая крупно

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Кубок УЕФА, 1/16 финала
Панатинаикос
1 : 1
21.02.2008
Рейнджерс
Кубок УЕФА, 1/16 финала
Рейнджерс
0 : 0
13.02.2008
Панатинаикос

Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Панатинаикос»

Фаворитом встречи выглядит «Рейнджерс»: команда играет дома, стабильно забивает и показывает уверенность в атаке. Однако «Панатинаикос» способен навязать плотную игру и закрыть зоны, особенно в центре поля. Тем не менее, хозяева будут больше контролировать мяч, создавать моменты и, скорее всего, добьются минимального перевеса за счeт более агрессивной игры у чужих ворот. Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и уязвимость обороны «Рейнджерс», можно ожидать обоюдную результативность, но с преимуществом шотландцев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Рейнджерс» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 1.5 – коэффициент 2.10

2.05
Победа «Рейнджерс»
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Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Панатинаикос Рейнджерс
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