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Прогноз на точный счёт матча «Ордабасы» – «Астана»: Премьер-лига Казахстана, 13 июля 2025

12 июля 2025 10:19
Ордабасы - Астана
13 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
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Центральный матч тура пройдeт в Шымкенте, где «Ордабасы» примет лидера чемпионата – «Астану». Команды подходят к встрече в разной форме: хозяева выдали нестабильную серию, тогда как гости идут на первом месте и не проигрывают в семи матчах подряд. Однако, несмотря на статус фаворита у «Астаны», матч может получиться более упорным, чем предполагают котировки, особенно с учeтом того, что «Ордабасы» играет дома и исторически нередко доставлял столичному клубу трудности.

«Ордабасы»

«Ордабасы» провeл насыщенную игровую неделю: выездной матч в Лиге конференций против «Торпедо» Кутаиси завершился поражением 3:4, но показал атакующий потенциал команды. В Премьер-лиге клуб чередует ничьи и поражения, слабо реализуя моменты (всего 4 гола в 5 матчах). Однако команда при этом редко крупно проигрывает и сохраняет приличную организацию в обороне – те же 5 пропущенных за 5 игр. Важно и то, что шымкентцы редко уступают на своeм поле и в каждом из последних матчей против «Астаны» забивали хотя бы один мяч.

«Астана»

Столичный клуб стабильно набирает очки и является самой результативной командой лиги. В пяти последних турах «Астана» забила 13 голов, в среднем – 2,6 за игру. Команда действует мощно в атаке, где выделяется Назми Грипши, на счету которого уже 8 мячей. При этом у «Астаны» не всe идеально в обороне: 5 пропущенных мячей в тех же 5 турах указывают на уязвимость, особенно в матчах против команд, играющих вторым номером. «Астана» выигрывает, но часто позволяет соперникам моменты.

Факты о командах

«Ордабасы»

  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает 1.0 гола за матч
  • Не выигрывает в трeх матчах подряд в Премьер-лиге
  • Отличается в матчах против «Астаны» регулярно

«Астана»

  • Забивает в 18 матчах подряд
  • Средняя результативность – 2.6 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 последних играх
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Личные встречи
18% (7)
15% (6)
67% (26)
37
Забитых мячей
74
0.95
В среднем за матч
1.9
3:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
1 : 0
13.07.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Астана
2 : 1
05.04.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 4
22.09.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
0 : 1
16.06.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Ордабасы
1 : 2
24.09.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Астана
2 : 0
02.04.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Астана
6 : 0
09.10.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
1 : 2
07.05.2022
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана
0 : 2
22.06.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 4
14.04.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 2
12.09.2020
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Астана
1 : 1
11.03.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
06.10.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Ордабасы
3 : 2
23.06.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
2 : 1
14.04.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Астана
1 : 1
20.10.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Астана
5 : 3
30.06.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
1 : 2
22.04.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Ордабасы
2 : 1
22.10.2017
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Астана
1 : 0
07.08.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
3 : 0
08.03.2017
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 28 тур
Ордабасы
0 : 1
25.09.2016
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 24 тур
Астана
2 : 0
21.08.2016
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Астана
3 : 1
21.05.2016
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Ордабасы
1 : 3
20.03.2016
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Астана
2 : 1
17.10.2015
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Ордабасы
2 : 3
11.09.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Ордабасы
0 : 2
24.06.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Астана
1 : 1
15.04.2015
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Ордабасы
1 : 2
18.10.2014
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 3 тур
Астана
5 : 0
14.09.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Астана
1 : 1
18.05.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Ордабасы
0 : 1
22.03.2014
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Ордабасы
0 : 2
29.09.2013
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 2 тур
Астана
3 : 1
24.08.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Астана
0 : 1
26.05.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
0 : 2
30.03.2013
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Ордабасы
0 : 0
25.10.2012
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Астана
1 : 0
24.06.2012
Ордабасы
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Прогноз на матч

Скорее всего, нас ждeт результативная игра: «Астана» будет много атаковать, но и «Ордабасы» способен ответить. Обе команды стабильно забивают, а защита гостей не безупречна. При этом уровень «Астаны» выше, и это должно сказаться. Ожидаем обмен голами и победу гостей с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Астаны» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Победа «Астаны» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.75

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
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Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Астана Ордабасы
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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