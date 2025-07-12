Центральный матч тура пройдeт в Шымкенте, где «Ордабасы» примет лидера чемпионата – «Астану». Команды подходят к встрече в разной форме: хозяева выдали нестабильную серию, тогда как гости идут на первом месте и не проигрывают в семи матчах подряд. Однако, несмотря на статус фаворита у «Астаны», матч может получиться более упорным, чем предполагают котировки, особенно с учeтом того, что «Ордабасы» играет дома и исторически нередко доставлял столичному клубу трудности.

«Ордабасы»

«Ордабасы» провeл насыщенную игровую неделю: выездной матч в Лиге конференций против «Торпедо» Кутаиси завершился поражением 3:4, но показал атакующий потенциал команды. В Премьер-лиге клуб чередует ничьи и поражения, слабо реализуя моменты (всего 4 гола в 5 матчах). Однако команда при этом редко крупно проигрывает и сохраняет приличную организацию в обороне – те же 5 пропущенных за 5 игр. Важно и то, что шымкентцы редко уступают на своeм поле и в каждом из последних матчей против «Астаны» забивали хотя бы один мяч.

«Астана»

Столичный клуб стабильно набирает очки и является самой результативной командой лиги. В пяти последних турах «Астана» забила 13 голов, в среднем – 2,6 за игру. Команда действует мощно в атаке, где выделяется Назми Грипши, на счету которого уже 8 мячей. При этом у «Астаны» не всe идеально в обороне: 5 пропущенных мячей в тех же 5 турах указывают на уязвимость, особенно в матчах против команд, играющих вторым номером. «Астана» выигрывает, но часто позволяет соперникам моменты.

Факты о командах

«Ордабасы»

Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает 1.0 гола за матч

Не выигрывает в трeх матчах подряд в Премьер-лиге

Отличается в матчах против «Астаны» регулярно

«Астана»

Забивает в 18 матчах подряд

Средняя результативность – 2.6 гола за игру

Не проигрывает в 7 последних играх

Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Прогноз на матч

Скорее всего, нас ждeт результативная игра: «Астана» будет много атаковать, но и «Ордабасы» способен ответить. Обе команды стабильно забивают, а защита гостей не безупречна. При этом уровень «Астаны» выше, и это должно сказаться. Ожидаем обмен голами и победу гостей с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки: