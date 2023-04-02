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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Ордабасы
Астана - Ордабасы: обзор матча 02 апреля 2023
Астана
02.04.2023, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ордабасы
64'
М. Томасов
72'
М. Мбодж (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Ордабасы
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Мбодж
72'
ГОЛ! 1:0!
М. Томасов
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
55
Алекса Аманович
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
13
Станислав Басманов
ЛВ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Игор Иванович
ПВ
90
Ruslan Kirgetov
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
8
Асхат Тагыберген
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
3-2-3-1-1
93
Чондрич
27
Досмагамбетов
15
Бейсебеков
33
Ароян
55
Аманович
13
Оганесян
70
Урега
6
Дарабаев
10
Томасов
10
Астанов
95
Аимбетов
4-1-3-2
74
Сейсен
21
Ауро
26
Мбодж
23
Эрланов
5
Суюмбаев
11
Тунгышбаев
11
Федин
47
Васильев
17
Умаров
90
Садовский
40
Жаксылыков
Остались в запасе
Астана
Ордабасы
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
17
Саламат Жумабеков
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
13
Станислав Басманов
ЛВ
11
Игор Иванович
ПВ
90
Ruslan Kirgetov
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Бекхан Шайзада
ВР
8
Асхат Тагыберген
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
17
Саламат Жумабеков
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
13
Станислав Басманов
ЛВ
11
Игор Иванович
ПВ
90
Ruslan Kirgetov
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
8
Асхат Тагыберген
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Астана - Ордабасы
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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