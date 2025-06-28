29 июня на стадионе «Атлант» состоится матч 14-го тура чемпионата Беларуси между «Нафтаном» и «БАТЭ». Обе команды переживают не лучшие времена: «Нафтан» проигрывает матч за матчем и замыкает турнирную таблицу, а «БАТЭ» выдал шестиматчевую серию без побед. На фоне проблем в защите и нестабильности атаки обеих сторон предстоящая встреча может стать переломной для кого-то из них.

«Нафтан»

Новополоцкий клуб проводит тяжелый сезон: 14-е место в таблице и 6 поражений подряд говорят сами за себя. При этом команда забивает в трeх последних турах, что может говорить о проблесках в атаке. Однако общая статистика разочаровывает – всего 1 гол за последние 5 матчей (0.20 в среднем), при этом 8 пропущенных мячей (1.60 в среднем). Проблемы в обороне – хронические, особенно при стандартных положениях и быстрых переходах соперников. В составе выделяется Игнат Пранович, но его усилий пока недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

«БАТЭ»

Борисовский клуб в этом сезоне далeк от привычного статуса лидера: команда идeт на 11-м месте и не выигрывает с середины мая. При этом БАТЭ забивает в 9 матчах подряд, но это не помогает добывать победы – слишком уж уязвима оборона. В последних 5 встречах команда пропустила 13 мячей (2.60 в среднем), хотя и забила 7. Стиль игры «БАТЭ» по-прежнему ориентирован на владение и контроль, но реализация хромает, а ошибки в защите стоят дорого. Нападение во главе с Романом Пилецким – пока единственный стабильный элемент в этой команде.

Факты о командах:

«Нафтан»

Проиграл 6 последних матчей

В среднем 0.20 гола за матч в атаке, 1.60 – в обороне (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает в 3 последних турах

«БАТЭ»

Не выигрывает 6 матчей подряд

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 2.60 – в обороне (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Нафтан» – «БАТЭ»

Обе команды в кризисе, но «БАТЭ» при всех проблемах смотрится предпочтительнее благодаря более стабильной атаке. «Нафтан» играет на результат, но не может компенсировать собственные огрехи в обороне. Сценарий игры вполне предсказуем: «БАТЭ» будет владеть инициативой и создавать больше, а хозяева – надеяться на контратаки. Ожидаем осторожного начала и минимального преимущества гостей по итогам 90 минут.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «БАТЭ».

Рекомендованные ставки: