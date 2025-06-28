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Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – БАТЭ: Высшая лига Беларуси, 29 июня 2025

28 июня 2025 9:17
Нафтан - БАТЭ
29 июн. 2025, воскресенье 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
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6.50
Точный счёт 1:2 в пользу БАТЭ
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29 июня на стадионе «Атлант» состоится матч 14-го тура чемпионата Беларуси между «Нафтаном» и «БАТЭ». Обе команды переживают не лучшие времена: «Нафтан» проигрывает матч за матчем и замыкает турнирную таблицу, а «БАТЭ» выдал шестиматчевую серию без побед. На фоне проблем в защите и нестабильности атаки обеих сторон предстоящая встреча может стать переломной для кого-то из них.

«Нафтан»

Новополоцкий клуб проводит тяжелый сезон: 14-е место в таблице и 6 поражений подряд говорят сами за себя. При этом команда забивает в трeх последних турах, что может говорить о проблесках в атаке. Однако общая статистика разочаровывает – всего 1 гол за последние 5 матчей (0.20 в среднем), при этом 8 пропущенных мячей (1.60 в среднем). Проблемы в обороне – хронические, особенно при стандартных положениях и быстрых переходах соперников. В составе выделяется Игнат Пранович, но его усилий пока недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

«БАТЭ»

Борисовский клуб в этом сезоне далeк от привычного статуса лидера: команда идeт на 11-м месте и не выигрывает с середины мая. При этом БАТЭ забивает в 9 матчах подряд, но это не помогает добывать победы – слишком уж уязвима оборона. В последних 5 встречах команда пропустила 13 мячей (2.60 в среднем), хотя и забила 7. Стиль игры «БАТЭ» по-прежнему ориентирован на владение и контроль, но реализация хромает, а ошибки в защите стоят дорого. Нападение во главе с Романом Пилецким – пока единственный стабильный элемент в этой команде.

Факты о командах:

«Нафтан»

  • Проиграл 6 последних матчей
  • В среднем 0.20 гола за матч в атаке, 1.60 – в обороне (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в 3 последних турах

«БАТЭ»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 2.60 – в обороне (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах

Личные встречи
11% (3)
21% (6)
68% (19)
17
Забитых мячей
66
0.61
В среднем за матч
2.36
3:2
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  0:7
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
1 : 1
10.08.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 7
12.11.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
1 : 2
25.06.2023
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
1 : 1
28.10.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Нафтан
0 : 3
16.06.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
4 : 1
25.09.2016
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
3 : 2
16.05.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
2 : 1
25.10.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Нафтан
1 : 2
22.06.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
4 : 0
09.11.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Нафтан
2 : 2
26.09.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
1 : 1
09.08.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
3 : 1
26.05.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
1 : 5
03.08.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
3 : 0
11.05.2013
Нафтан
Суперкубок Беларуси,
БАТЭ
1 : 0
17.03.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 0
03.11.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
0 : 4
12.08.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
3 : 0
07.05.2012
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
2 : 0
18.09.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Нафтан
0 : 2
12.06.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
1 : 0
06.04.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
1 : 0
11.09.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 1
23.06.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Нафтан
0 : 2
24.04.2010
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 22 тур
БАТЭ
4 : 0
05.10.2009
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 9 тур
Нафтан
0 : 4
23.05.2009
БАТЭ
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Прогноз на матч «Нафтан» – «БАТЭ»

Обе команды в кризисе, но «БАТЭ» при всех проблемах смотрится предпочтительнее благодаря более стабильной атаке. «Нафтан» играет на результат, но не может компенсировать собственные огрехи в обороне. Сценарий игры вполне предсказуем: «БАТЭ» будет владеть инициативой и создавать больше, а хозяева – надеяться на контратаки. Ожидаем осторожного начала и минимального преимущества гостей по итогам 90 минут.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «БАТЭ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу БАТЭ – коэффициент 6.50
  • Победа «БАТЭ» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «БАТЭ» больше 1.5 – коэффициент 2.15

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу БАТЭ
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Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Нафтан
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