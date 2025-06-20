21 июня на Городском стадионе в Слуцке состоится важный матч за выживание в белорусской Высшей лиге. «Слуцк» и «Нафтан» – соседи по турнирной таблице, находящиеся в зоне прямой борьбы за сохранение прописки. Оба коллектива в тяжeлой форме, что делает матч особенно напряжeнным и важным в психологическом плане.

«Слуцк»

Клуб замыкает подвал таблицы, располагаясь на 14-й строчке с 8 очками. В последних 5 матчах команда забила всего трижды – атака слабо реализует моменты. Лучший бомбардир Илья Грищенко наколотил лишь три мяча за 12 туров. Оборона тоже нестабильна: 9 пропущенных голов в 5 последних матчах. Хуже всего дела обстоят дома, где «Слуцк» не выигрывает уже 6 матчей подряд. Несмотря на все сложности, «Слуцк» временами выглядит чуть живее, чем соперник, и способен создать давление у своих ворот.

«Нафтан»

Форма у «Нафтана» откровенно провальная: команда проиграла 5 матчей подряд и скатилась на 13-е место с 10 очками. В атаке – катастрофа: 1 гол за 5 туров, а в среднем – 0.2 мяча за игру. При этом команда пропускает стабильно – 10 мячей за 5 матчей (в среднем – 2 за игру). Защита не справляется, а нападение не в состоянии удерживать мяч или создавать давление. Даже на фоне слабой формы соперника «Нафтан» выглядит уязвимым.

Факты о командах:

«Слуцк»

В последних 5 играх – 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Не выигрывает 6 домашних матчей

Забил только 3 мяча за 5 последних туров

«Нафтан»

Проиграл 5 последних матчей

Пропускает в каждом из 5 последних матчей

В последних 5 турах – 0.20 гола за матч

В среднем – 2.00 пропущенных мяча за игру

Личные встречи 33% (4) 17% (2) 50% (6) 11 Забитых мячей 10 0.92 В среднем за матч 0.83 4:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 30 тур Слуцк 0 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 15 тур Нафтан 1 : 4 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Нафтан 2 : 1 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Слуцк 3 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 16 тур Слуцк 0 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 1 тур Нафтан 0 : 1 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 22 тур Слуцк 1 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 7 тур Нафтан 1 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 19 тур Нафтан 0 : 1 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 6 тур Слуцк 0 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 21 тур Слуцк 0 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 10 тур Нафтан 1 : 0 Слуцк

Прогноз на матч «Слуцк» – «Нафтан»

Обе команды в тяжeлой форме, и матч обещает быть нервным, с упором на оборону и страх перед ошибкой. Но «Слуцк» выглядит немного организованнее, имеет чуть лучшую статистику в атаке и играет дома. Этого может оказаться достаточно, чтобы вырвать минимальную победу в малорезультативной игре.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Слуцка».

Рекомендованные ставки: