21 июня на Городском стадионе в Слуцке состоится важный матч за выживание в белорусской Высшей лиге. «Слуцк» и «Нафтан» – соседи по турнирной таблице, находящиеся в зоне прямой борьбы за сохранение прописки. Оба коллектива в тяжeлой форме, что делает матч особенно напряжeнным и важным в психологическом плане.
«Слуцк»
Клуб замыкает подвал таблицы, располагаясь на 14-й строчке с 8 очками. В последних 5 матчах команда забила всего трижды – атака слабо реализует моменты. Лучший бомбардир Илья Грищенко наколотил лишь три мяча за 12 туров. Оборона тоже нестабильна: 9 пропущенных голов в 5 последних матчах. Хуже всего дела обстоят дома, где «Слуцк» не выигрывает уже 6 матчей подряд. Несмотря на все сложности, «Слуцк» временами выглядит чуть живее, чем соперник, и способен создать давление у своих ворот.
«Нафтан»
Форма у «Нафтана» откровенно провальная: команда проиграла 5 матчей подряд и скатилась на 13-е место с 10 очками. В атаке – катастрофа: 1 гол за 5 туров, а в среднем – 0.2 мяча за игру. При этом команда пропускает стабильно – 10 мячей за 5 матчей (в среднем – 2 за игру). Защита не справляется, а нападение не в состоянии удерживать мяч или создавать давление. Даже на фоне слабой формы соперника «Нафтан» выглядит уязвимым.
Факты о командах:
«Слуцк»
- В последних 5 играх – 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
- Не выигрывает 6 домашних матчей
- Забил только 3 мяча за 5 последних туров
«Нафтан»
- Проиграл 5 последних матчей
- Пропускает в каждом из 5 последних матчей
- В последних 5 турах – 0.20 гола за матч
- В среднем – 2.00 пропущенных мяча за игру
Прогноз на матч «Слуцк» – «Нафтан»
Обе команды в тяжeлой форме, и матч обещает быть нервным, с упором на оборону и страх перед ошибкой. Но «Слуцк» выглядит немного организованнее, имеет чуть лучшую статистику в атаке и играет дома. Этого может оказаться достаточно, чтобы вырвать минимальную победу в малорезультативной игре.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Слуцка».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Слуцка» – коэффициент 6.00
- Победа «Слуцка» – коэффициент 2.35
- Индивидуальный тотал «Нафтана» меньше 0.5 – коэффициент 1.80