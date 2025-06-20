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Прогноз на точный счёт матча «Слуцк» – «Нафтан»: Беларусь. Высшая лига, 21 июня 2025

20 июня 2025 9:09
Слуцк - Нафтан
21 июн. 2025, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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6.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Слуцка»
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21 июня на Городском стадионе в Слуцке состоится важный матч за выживание в белорусской Высшей лиге. «Слуцк» и «Нафтан» – соседи по турнирной таблице, находящиеся в зоне прямой борьбы за сохранение прописки. Оба коллектива в тяжeлой форме, что делает матч особенно напряжeнным и важным в психологическом плане.

«Слуцк»

Клуб замыкает подвал таблицы, располагаясь на 14-й строчке с 8 очками. В последних 5 матчах команда забила всего трижды – атака слабо реализует моменты. Лучший бомбардир Илья Грищенко наколотил лишь три мяча за 12 туров. Оборона тоже нестабильна: 9 пропущенных голов в 5 последних матчах. Хуже всего дела обстоят дома, где «Слуцк» не выигрывает уже 6 матчей подряд. Несмотря на все сложности, «Слуцк» временами выглядит чуть живее, чем соперник, и способен создать давление у своих ворот.

«Нафтан»

Форма у «Нафтана» откровенно провальная: команда проиграла 5 матчей подряд и скатилась на 13-е место с 10 очками. В атаке – катастрофа: 1 гол за 5 туров, а в среднем – 0.2 мяча за игру. При этом команда пропускает стабильно – 10 мячей за 5 матчей (в среднем – 2 за игру). Защита не справляется, а нападение не в состоянии удерживать мяч или создавать давление. Даже на фоне слабой формы соперника «Нафтан» выглядит уязвимым.

Факты о командах:

«Слуцк»

  • В последних 5 играх – 0.60 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не выигрывает 6 домашних матчей
  • Забил только 3 мяча за 5 последних туров

«Нафтан»

  • Проиграл 5 последних матчей
  • Пропускает в каждом из 5 последних матчей
  • В последних 5 турах – 0.20 гола за матч
  • В среднем – 2.00 пропущенных мяча за игру

Личные встречи
33% (4)
17% (2)
50% (6)
11
Забитых мячей
10
0.92
В среднем за матч
0.83
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Слуцк
0 : 1
30.11.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Нафтан
1 : 4
07.07.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
2 : 1
04.11.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
3 : 1
10.06.2023
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Слуцк
0 : 1
31.07.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Нафтан
0 : 1
01.04.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Слуцк
1 : 1
16.09.2016
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
1 : 0
12.05.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
0 : 1
13.09.2015
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Слуцк
0 : 1
18.05.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
0 : 0
17.08.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
1 : 0
31.05.2014
Слуцк
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Прогноз на матч «Слуцк» – «Нафтан»

Обе команды в тяжeлой форме, и матч обещает быть нервным, с упором на оборону и страх перед ошибкой. Но «Слуцк» выглядит немного организованнее, имеет чуть лучшую статистику в атаке и играет дома. Этого может оказаться достаточно, чтобы вырвать минимальную победу в малорезультативной игре.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Слуцка».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Слуцка» – коэффициент 6.00
  • Победа «Слуцка» – коэффициент 2.35
  • Индивидуальный тотал «Нафтана» меньше 0.5 – коэффициент 1.80

6.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Слуцка»
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Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Нафтан Слуцк
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