16 июня на стадионе PayPal Park в Сан-Хосе сборная США встретится с Тринидадом и Тобаго в матче первого тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Американцы стремятся реабилитироваться за неудачные результаты в недавних товарищеских играх, тогда как гости продолжают испытывать серьeзные трудности в обороне, несмотря на неплохую результативность в атаке.
США
Сборная США провела пять последних матчей в 2025 году с переменным успехом. Команда уверенно обыгрывала середняков из КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ (3:0 с Коста-Рикой, 3:1 с Венесуэлой), но оказалась не готова к вызовам более организованных соперников – разгром от Швейцарии (0:4) и поражение от Турции (1:2) стали тревожными сигналами перед стартом турнира. При этом США стабильно забивает – 7 голов в 5 последних матчах, в среднем 1.4 за игру. Однако оборона подводит: команда пропускает 1.8 мяча за матч, не справляясь с фланговыми атаками и допуская индивидуальные ошибки.
Тринидад и Тобаго
Гости проводят неоднозначный отрезок: они не выигрывают в последних пяти выездных матчах на Кубке КОНКАКАФ, но при этом сохраняют высокую результативность – 10 голов в 5 последних встречах, в среднем по 2 мяча за игру. Особенно стоит отметить победу над Сент-Киттс и Невис (6:2), однако в остальных матчах команда либо проигрывала, либо играла вничью. Главная проблема – защита: Тринидад и Тобаго пропускает в среднем 2.4 мяча за игру и не может сыграть на ноль уже девять матчей подряд.
Факты о командах
США
- В 5 последних матчах Кубка КОНКАКАФ обязательно забивает
- В среднем 1.4 гола за игру, пропускает 1.8
- Выиграл у Коста-Рики и Венесуэлы с разницей в 2+ мяча
Тринидад и Тобаго
- Не выигрывает в 5 последних выездных матчах турнира
- Пропускает в 9 матчах подряд
- В среднем забивает 2.0, пропускает 2.4 мяча за игру
Прогноз на матч
Сборная США выйдет на поле с желанием доказать своe преимущество в классе, а также компенсировать недавние неудачи. Против столь дырявой обороны Тринидада и Тобаго у хозяев поля будет достаточно моментов, чтобы обеспечить комфортный счeт. В то же время не стоит недооценивать атакующий потенциал гостей – они способны наказать за позиционные ошибки. Однако в целом баланс сил явно на стороне США, особенно с учeтом домашних трибун и более высокого уровня подготовки.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу США.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу США – коэффициент 7.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал США больше 2.5 – коэффициент 2.05
- Победа США с форой (-1.5) – коэффициент 2.10