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Прогноз на точный счёт матча США – Тринидад и Тобаго: Кубок КОНКАКАФ, 16 июня 2025 года

15 июня 2025 8:10
США - Тринидад и Тобаго
16 июн. 2025, понедельник 01:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа D, 1 тур
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7.20
Точный счёт 3:1 в пользу США
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16 июня на стадионе PayPal Park в Сан-Хосе сборная США встретится с Тринидадом и Тобаго в матче первого тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Американцы стремятся реабилитироваться за неудачные результаты в недавних товарищеских играх, тогда как гости продолжают испытывать серьeзные трудности в обороне, несмотря на неплохую результативность в атаке.

США

Сборная США провела пять последних матчей в 2025 году с переменным успехом. Команда уверенно обыгрывала середняков из КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ (3:0 с Коста-Рикой, 3:1 с Венесуэлой), но оказалась не готова к вызовам более организованных соперников – разгром от Швейцарии (0:4) и поражение от Турции (1:2) стали тревожными сигналами перед стартом турнира. При этом США стабильно забивает – 7 голов в 5 последних матчах, в среднем 1.4 за игру. Однако оборона подводит: команда пропускает 1.8 мяча за матч, не справляясь с фланговыми атаками и допуская индивидуальные ошибки.

Тринидад и Тобаго

Гости проводят неоднозначный отрезок: они не выигрывают в последних пяти выездных матчах на Кубке КОНКАКАФ, но при этом сохраняют высокую результативность – 10 голов в 5 последних встречах, в среднем по 2 мяча за игру. Особенно стоит отметить победу над Сент-Киттс и Невис (6:2), однако в остальных матчах команда либо проигрывала, либо играла вничью. Главная проблема – защита: Тринидад и Тобаго пропускает в среднем 2.4 мяча за игру и не может сыграть на ноль уже девять матчей подряд.

Факты о командах

США

  • В 5 последних матчах Кубка КОНКАКАФ обязательно забивает
  • В среднем 1.4 гола за игру, пропускает 1.8
  • Выиграл у Коста-Рики и Венесуэлы с разницей в 2+ мяча

Тринидад и Тобаго

  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах турнира
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем забивает 2.0, пропускает 2.4 мяча за игру

Личные встречи
67% (4)
17% (1)
17% (1)
18
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
0.33
6:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  6:0
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
США
5 : 0
16.06.2025
Тринидад и Тобаго
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
США
6 : 0
23.06.2019
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 10 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
11.10.2017
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
США
2 : 0
09.06.2017
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
США
4 : 0
07.09.2016
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Тринидад и Тобаго
0 : 0
18.11.2015
США
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Прогноз на матч

Сборная США выйдет на поле с желанием доказать своe преимущество в классе, а также компенсировать недавние неудачи. Против столь дырявой обороны Тринидада и Тобаго у хозяев поля будет достаточно моментов, чтобы обеспечить комфортный счeт. В то же время не стоит недооценивать атакующий потенциал гостей – они способны наказать за позиционные ошибки. Однако в целом баланс сил явно на стороне США, особенно с учeтом домашних трибун и более высокого уровня подготовки.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу США.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу США – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал США больше 2.5 – коэффициент 2.05
  • Победа США с форой (-1.5) – коэффициент 2.10

7.20
Точный счёт 3:1 в пользу США
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Автор: Ланьков Роман
Золотой кубок КОНКАКАФ Тринидад и Тобаго США
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