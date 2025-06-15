16 июня на стадионе PayPal Park в Сан-Хосе сборная США встретится с Тринидадом и Тобаго в матче первого тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Американцы стремятся реабилитироваться за неудачные результаты в недавних товарищеских играх, тогда как гости продолжают испытывать серьeзные трудности в обороне, несмотря на неплохую результативность в атаке.

США

Сборная США провела пять последних матчей в 2025 году с переменным успехом. Команда уверенно обыгрывала середняков из КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ (3:0 с Коста-Рикой, 3:1 с Венесуэлой), но оказалась не готова к вызовам более организованных соперников – разгром от Швейцарии (0:4) и поражение от Турции (1:2) стали тревожными сигналами перед стартом турнира. При этом США стабильно забивает – 7 голов в 5 последних матчах, в среднем 1.4 за игру. Однако оборона подводит: команда пропускает 1.8 мяча за матч, не справляясь с фланговыми атаками и допуская индивидуальные ошибки.

Тринидад и Тобаго

Гости проводят неоднозначный отрезок: они не выигрывают в последних пяти выездных матчах на Кубке КОНКАКАФ, но при этом сохраняют высокую результативность – 10 голов в 5 последних встречах, в среднем по 2 мяча за игру. Особенно стоит отметить победу над Сент-Киттс и Невис (6:2), однако в остальных матчах команда либо проигрывала, либо играла вничью. Главная проблема – защита: Тринидад и Тобаго пропускает в среднем 2.4 мяча за игру и не может сыграть на ноль уже девять матчей подряд.

Факты о командах

США

В 5 последних матчах Кубка КОНКАКАФ обязательно забивает

В среднем 1.4 гола за игру, пропускает 1.8

Выиграл у Коста-Рики и Венесуэлы с разницей в 2+ мяча

Тринидад и Тобаго

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах турнира

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем забивает 2.0, пропускает 2.4 мяча за игру

Личные встречи 67% (4) 17% (1) 17% (1) 18 Забитых мячей 2 3 В среднем за матч 0.33 6:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 6:0 Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур США 5 : 0 Тринидад и Тобаго Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур США 6 : 0 Тринидад и Тобаго Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 10 тур Тринидад и Тобаго 2 : 1 США Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур США 2 : 0 Тринидад и Тобаго Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур США 4 : 0 Тринидад и Тобаго Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур Тринидад и Тобаго 0 : 0 США

Прогноз на матч

Сборная США выйдет на поле с желанием доказать своe преимущество в классе, а также компенсировать недавние неудачи. Против столь дырявой обороны Тринидада и Тобаго у хозяев поля будет достаточно моментов, чтобы обеспечить комфортный счeт. В то же время не стоит недооценивать атакующий потенциал гостей – они способны наказать за позиционные ошибки. Однако в целом баланс сил явно на стороне США, особенно с учeтом домашних трибун и более высокого уровня подготовки.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу США.

Рекомендованные ставки: