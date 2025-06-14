15 июня на стадионе имени Гани Муратбаева «Кайсар» примет одного из лидеров сезона – костанайский «Тобол». Матч обещает быть интересным: хозяева набрали форму и стали опасны на своeм поле, а гости ведут борьбу за чемпионство и пребывают на пике.

«Кайсар»

Команда из Кызылорды идeт на 10-м месте с 11 очками после 12 туров. Несмотря на трудное начало сезона, «Кайсар» набрал форму и не проигрывает в трeх последних турах. Команда также стабильно забивает – 6 голов за 5 матчей, в том числе во всех последних четырeх турах. Айбар Жаксылыков продолжает быть ключевой фигурой в атаке: у него уже 6 мячей в текущем чемпионате.

Однако защита остаeтся уязвимой: 10 пропущенных мячей в последних 5 матчах, включая разгром от «Ордабасы» (0:5). На домашнем стадионе команда играет увереннее и редко уступает: в 6 из 8 последних матчей в Кызылорде «Кайсар» не проигрывает.

«Тобол»

«Тобол» занимает 4-е место, набрав 23 очка в 10 матчах. Команда уверенно входит в зону еврокубков, побеждая в 5 играх подряд. При этом гости показывают высокую результативность: 14 голов в последних 5 турах – в среднем 2.80 за игру. Николай Сигневич – главный бомбардир и лидер атаки, на его счету 5 голов в 7 матчах.

Особо стоит отметить надeжность обороны: всего 3 пропущенных мяча в 5 последних матчах. «Тобол» не просто выигрывает, он делает это уверенно, обыгрывая и середняков, и прямых конкурентов.

Факты о командах:

«Кайсар»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 4 турах подряд

Пропускает в 6 из 8 последних игр

В среднем 2.00 пропущенных гола за игру в последних 5 турах

«Тобол»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем 2.80 гола за игру в последних 5 турах

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола

Личные встречи 36% (9) 32% (8) 32% (8) 27 Забитых мячей 22 1.08 В среднем за матч 0.88 5:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Кайсар 2 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Тобол 1 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Тобол 0 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Кайсар 1 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Кайсар 1 : 3 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Тобол 1 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Тобол 3 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Кайсар 2 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 29 тур Кайсар 1 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Тобол 0 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Кайсар 5 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Тобол 0 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Кайсар 2 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Тобол 0 : 3 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Кайсар 1 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Тобол 0 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Кайсар 0 : 0 Тобол Казахстан. Финальный раунд, 29 тур Тобол 0 : 0 Кайсар Казахстан. Финальный раунд, 25 тур Кайсар 1 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур Кайсар 0 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур Тобол 1 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур Кайсар 0 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур Тобол 1 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Кайсар 1 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур Тобол 2 : 0 Кайсар

Прогноз на матч «Кайсар» – «Тобол»

Форма «Тобола» говорит сама за себя: команда уверенно выигрывает и много забивает. Однако недооценивать «Кайсар» не стоит – особенно на домашнем поле. Хозяева стабильно забивают, даже в матчах против команд выше классом, и вряд ли уйдут с поля без гола. При этом слабая оборона «Кайсара» вряд ли справится с атакующим прессингом «Тобола». Матч обещает быть результативным, с обменом голами, но преимущество должно остаться за гостями.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки: