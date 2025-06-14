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Прогноз на точный счёт матча «Кайсар» – «Тобол»: Премьер-лига Казахстана, 15 июня 2025

14 июня 2025 10:05
Кайсар - Тобол
15 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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8.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Тобола»
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15 июня на стадионе имени Гани Муратбаева «Кайсар» примет одного из лидеров сезона – костанайский «Тобол». Матч обещает быть интересным: хозяева набрали форму и стали опасны на своeм поле, а гости ведут борьбу за чемпионство и пребывают на пике.

«Кайсар»

Команда из Кызылорды идeт на 10-м месте с 11 очками после 12 туров. Несмотря на трудное начало сезона, «Кайсар» набрал форму и не проигрывает в трeх последних турах. Команда также стабильно забивает – 6 голов за 5 матчей, в том числе во всех последних четырeх турах. Айбар Жаксылыков продолжает быть ключевой фигурой в атаке: у него уже 6 мячей в текущем чемпионате.

Однако защита остаeтся уязвимой: 10 пропущенных мячей в последних 5 матчах, включая разгром от «Ордабасы» (0:5). На домашнем стадионе команда играет увереннее и редко уступает: в 6 из 8 последних матчей в Кызылорде «Кайсар» не проигрывает.

«Тобол»

«Тобол» занимает 4-е место, набрав 23 очка в 10 матчах. Команда уверенно входит в зону еврокубков, побеждая в 5 играх подряд. При этом гости показывают высокую результативность: 14 голов в последних 5 турах – в среднем 2.80 за игру. Николай Сигневич – главный бомбардир и лидер атаки, на его счету 5 голов в 7 матчах.

Особо стоит отметить надeжность обороны: всего 3 пропущенных мяча в 5 последних матчах. «Тобол» не просто выигрывает, он делает это уверенно, обыгрывая и середняков, и прямых конкурентов.

Факты о командах:

«Кайсар»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 турах подряд
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр
  • В среднем 2.00 пропущенных гола за игру в последних 5 турах

«Тобол»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 2.80 гола за игру в последних 5 турах
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола

Личные встречи
36% (9)
32% (8)
32% (8)
27
Забитых мячей
22
1.08
В среднем за матч
0.88
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
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2 : 0
10.11.2024
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1 : 2
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14.05.2023
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Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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1 : 3
23.06.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
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1 : 0
14.04.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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3 : 0
03.11.2020
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Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
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2 : 1
29.08.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кайсар
1 : 1
30.10.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Тобол
0 : 2
28.07.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
5 : 1
12.05.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Тобол
0 : 0
25.08.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар
2 : 2
14.07.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
0 : 3
05.05.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайсар
1 : 0
12.08.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Тобол
0 : 0
03.06.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
0 : 0
08.04.2017
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Тобол
0 : 0
18.10.2015
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Кайсар
1 : 2
13.09.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Кайсар
0 : 1
18.07.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Тобол
1 : 0
07.05.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Кайсар
0 : 0
01.06.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Тобол
1 : 1
09.04.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Кайсар
1 : 2
19.08.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Тобол
2 : 0
29.04.2012
Кайсар
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Прогноз на матч «Кайсар» – «Тобол»

Форма «Тобола» говорит сама за себя: команда уверенно выигрывает и много забивает. Однако недооценивать «Кайсар» не стоит – особенно на домашнем поле. Хозяева стабильно забивают, даже в матчах против команд выше классом, и вряд ли уйдут с поля без гола. При этом слабая оборона «Кайсара» вряд ли справится с атакующим прессингом «Тобола». Матч обещает быть результативным, с обменом голами, но преимущество должно остаться за гостями.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Тобола» – коэффициент 8.00
  • Победа «Тобола» – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05

8.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Тобола»
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Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Тобол Кайсар
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