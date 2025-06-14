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Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Окжетпес»: Премьер-лига, 15 июня 2025

14 июня 2025 10:26
Астана - Окжетпес
15 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
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15 июня на стадионе «Астана Арена» состоится матч 12-го тура чемпионата Казахстана Премьер-лиги между лидером турнира – «Астаной» и пятой командой – «Окжетпесом». Обе команды находятся в отличной форме, что обещает зрелищное и напряжeнное противостояние.

«Астана»

«Астана» уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав 27 очков после 12 туров. Команда выиграла 8 матчей и идeт на серии из трeх побед подряд. В последних 5 играх «Астана» забила 10 голов, демонстрируя яркую атакующую игру, при этом пропуская 6 мячей, что говорит о некоторой уязвимости в обороне. Лучший бомбардир – Марин Томасов с 10 голами в 22 матчах, он является ключевым игроком в атаке команды. Особое внимание стоит уделить атакующей мощи «Астаны», которая забивает в 13 последних матчах Премьер-лиги.

«Окжетпес»

«Окжетпес» занимает 5-е место с 20 очками после 11 туров и находится в отличной форме, выиграв 4 последних матча подряд. Команда забивает минимум один гол в шести последних встречах и демонстрирует сильную результативность, забив 11 голов в последних 5 играх. Однако оборона «Окжетпеса» пропускает в среднем по одному голу за игру, что может стать уязвимым местом в матче с лидером чемпионата. Лучший бомбардир команды – Даурен Жумат, который забил 7 мячей в 12 матчах.

Факты о командах:

«Астана»

  • Лидирует в чемпионате с 27 очками после 12 туров
  • Победила в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 13 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх забила 10 голов и пропустила 6
  • Лучший бомбардир Марин Томасов – 10 голов в сезоне

«Окжетпес»

  • Занимает 5 место с 20 очками после 11 туров
  • Побеждает в 4 последних матчах подряд
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх забила 11 голов и пропустила 5
  • Лучший бомбардир Даурен Жумат – 7 голов в сезоне

Личные встречи
78% (14)
17% (3)
6% (1)
39
Забитых мячей
11
2.17
В среднем за матч
0.61
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Астана
5 : 2
27.09.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
0 : 0
14.05.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Окжетпес
1 : 5
26.10.2020
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
2 : 0
22.08.2020
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
0 : 1
30.10.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Окжетпес
1 : 1
26.05.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Астана
2 : 1
15.03.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Астана
4 : 0
25.10.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана
3 : 0
25.06.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Окжетпес
0 : 3
16.04.2017
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Окжетпес
0 : 0
26.10.2016
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Астана
3 : 0
02.10.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Астана
1 : 0
05.07.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Окжетпес
0 : 1
05.05.2016
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Окжетпес
1 : 2
25.07.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Астана
2 : 0
07.03.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Окжетпес
1 : 3
05.08.2012
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Астана
1 : 4
22.04.2012
Окжетпес
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Прогноз на матч «Астана» – «Окжетпес»

«Астана» уверенно лидирует в чемпионате и обладает мощным атакующим потенциалом, что подтверждается количеством забитых голов. Тем не менее оборона команды оставляет вопросы, пропуская в среднем по 1.2 мяча за игру в последних встречах. «Окжетпес» находится в отличной форме и активно забивает, что обещает насыщенный голами матч. С другой стороны, у «Окжетпеса» есть проблемы с обороной, что может стать решающим фактором в пользу хозяев поля.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Астаны»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Астаны» – коэффициент 5.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Победа «Астаны» с форой (-1) – коэффициент 2.30
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Астана
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