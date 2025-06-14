15 июня на стадионе «Астана Арена» состоится матч 12-го тура чемпионата Казахстана Премьер-лиги между лидером турнира – «Астаной» и пятой командой – «Окжетпесом». Обе команды находятся в отличной форме, что обещает зрелищное и напряжeнное противостояние.
«Астана»
«Астана» уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав 27 очков после 12 туров. Команда выиграла 8 матчей и идeт на серии из трeх побед подряд. В последних 5 играх «Астана» забила 10 голов, демонстрируя яркую атакующую игру, при этом пропуская 6 мячей, что говорит о некоторой уязвимости в обороне. Лучший бомбардир – Марин Томасов с 10 голами в 22 матчах, он является ключевым игроком в атаке команды. Особое внимание стоит уделить атакующей мощи «Астаны», которая забивает в 13 последних матчах Премьер-лиги.
«Окжетпес»
«Окжетпес» занимает 5-е место с 20 очками после 11 туров и находится в отличной форме, выиграв 4 последних матча подряд. Команда забивает минимум один гол в шести последних встречах и демонстрирует сильную результативность, забив 11 голов в последних 5 играх. Однако оборона «Окжетпеса» пропускает в среднем по одному голу за игру, что может стать уязвимым местом в матче с лидером чемпионата. Лучший бомбардир команды – Даурен Жумат, который забил 7 мячей в 12 матчах.
Факты о командах:
«Астана»
- Лидирует в чемпионате с 27 очками после 12 туров
- Победила в 3 последних матчах Премьер-лиги
- Забивает в 13 последних матчах подряд
- В последних 5 играх забила 10 голов и пропустила 6
- Лучший бомбардир Марин Томасов – 10 голов в сезоне
«Окжетпес»
- Занимает 5 место с 20 очками после 11 туров
- Побеждает в 4 последних матчах подряд
- Забивает в 6 последних матчах подряд
- В последних 5 играх забила 11 голов и пропустила 5
- Лучший бомбардир Даурен Жумат – 7 голов в сезоне
Прогноз на матч «Астана» – «Окжетпес»
«Астана» уверенно лидирует в чемпионате и обладает мощным атакующим потенциалом, что подтверждается количеством забитых голов. Тем не менее оборона команды оставляет вопросы, пропуская в среднем по 1.2 мяча за игру в последних встречах. «Окжетпес» находится в отличной форме и активно забивает, что обещает насыщенный голами матч. С другой стороны, у «Окжетпеса» есть проблемы с обороной, что может стать решающим фактором в пользу хозяев поля.
Точный счeт: 2:1 в пользу «Астаны»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Астаны» – коэффициент 5.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Победа «Астаны» с форой (-1) – коэффициент 2.30
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95