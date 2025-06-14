15 июня на стадионе «Астана Арена» состоится матч 12-го тура чемпионата Казахстана Премьер-лиги между лидером турнира – «Астаной» и пятой командой – «Окжетпесом». Обе команды находятся в отличной форме, что обещает зрелищное и напряжeнное противостояние.

«Астана»

«Астана» уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав 27 очков после 12 туров. Команда выиграла 8 матчей и идeт на серии из трeх побед подряд. В последних 5 играх «Астана» забила 10 голов, демонстрируя яркую атакующую игру, при этом пропуская 6 мячей, что говорит о некоторой уязвимости в обороне. Лучший бомбардир – Марин Томасов с 10 голами в 22 матчах, он является ключевым игроком в атаке команды. Особое внимание стоит уделить атакующей мощи «Астаны», которая забивает в 13 последних матчах Премьер-лиги.

«Окжетпес»

«Окжетпес» занимает 5-е место с 20 очками после 11 туров и находится в отличной форме, выиграв 4 последних матча подряд. Команда забивает минимум один гол в шести последних встречах и демонстрирует сильную результативность, забив 11 голов в последних 5 играх. Однако оборона «Окжетпеса» пропускает в среднем по одному голу за игру, что может стать уязвимым местом в матче с лидером чемпионата. Лучший бомбардир команды – Даурен Жумат, который забил 7 мячей в 12 матчах.

Факты о командах:

«Астана»

Лидирует в чемпионате с 27 очками после 12 туров

Победила в 3 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 13 последних матчах подряд

В последних 5 играх забила 10 голов и пропустила 6

Лучший бомбардир Марин Томасов – 10 голов в сезоне

«Окжетпес»

Занимает 5 место с 20 очками после 11 туров

Побеждает в 4 последних матчах подряд

Забивает в 6 последних матчах подряд

В последних 5 играх забила 11 голов и пропустила 5

Лучший бомбардир Даурен Жумат – 7 голов в сезоне

Личные встречи 78% (14) 17% (3) 6% (1) 39 Забитых мячей 11 2.17 В среднем за матч 0.61 5:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Астана 5 : 2 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Окжетпес 0 : 0 Астана Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Окжетпес 1 : 5 Астана Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Астана 2 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Окжетпес 0 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Окжетпес 1 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Астана 2 : 1 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Астана 4 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Астана 3 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Окжетпес 0 : 3 Астана Казахстан. Финальный раунд, 25 тур Окжетпес 0 : 0 Астана Казахстан. Финальный раунд, 29 тур Астана 3 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Астана 1 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур Окжетпес 0 : 1 Астана Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур Окжетпес 1 : 2 Астана Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур Астана 2 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Окжетпес 1 : 3 Астана Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур Астана 1 : 4 Окжетпес

Прогноз на матч «Астана» – «Окжетпес»

«Астана» уверенно лидирует в чемпионате и обладает мощным атакующим потенциалом, что подтверждается количеством забитых голов. Тем не менее оборона команды оставляет вопросы, пропуская в среднем по 1.2 мяча за игру в последних встречах. «Окжетпес» находится в отличной форме и активно забивает, что обещает насыщенный голами матч. С другой стороны, у «Окжетпеса» есть проблемы с обороной, что может стать решающим фактором в пользу хозяев поля.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Астаны»

Рекомендованные ставки: