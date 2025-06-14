15 июня на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене стартует центральное противостояние первого тура Клубного чемпионата мира – французский «ПСЖ» против мадридского «Атлетико». Две топ-команды европейского футбола в отличной форме. Матч обещает стать напряжeнным и результативным, а уровень давления – соответствующим рангу турнира.

«ПСЖ»

Парижане подходят к турниру в великолепной форме. Команда выиграла 5 последних матчей, включая уверенные победы над «Интером» (5:0), «Реймсом» (3:0) и «Осером» (3:1). В этих играх «ПСЖ» забивал в среднем 3.40 гола за матч при надeжной обороне – всего 0.60 пропущенных. Команда демонстрирует атакующий футбол и прекрасно чувствует себя как в позиционных атаках, так и на пространстве. Ключевые исполнители в атаке – в отличной форме, что подтверждают 18 матчей подряд с забитыми мячами.

«Атлетико»

«Атлетико» также завершил сезон с солидной серией. В последних 5 встречах команда Диего Симеоне забила 12 мячей (в среднем по 2.40 за игру) и пропустила лишь 3 (0.60 в среднем). Особенно уверенными выглядели победы над «Жироной» (4:0) и «Бетисом» (4:1). При этом мадридцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей, а их оборона остаeтся одной из самых организованных в Европе. Стоит учитывать, что «Атлетико» умеет играть на результат и часто действует строго от обороны против соперников топ-уровня.

Факты о командах:

«ПСЖ»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 18 играх подряд

Средние показатели за 5 матчей: 3.40 гола в атаке, 0.60 – в обороне

«Атлетико»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в среднем по 2.40 гола за игру

Пропускает не более 0.60 мяча в 5 последних играх

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 5 Забитых мячей 5 1.67 В среднем за матч 1.67 3:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Лига чемпионов, 4 тур ПСЖ 1 : 2 Атлетико Международный кубок чемпионов, ПСЖ 3 : 2 Атлетико Товарищеский турнир. Emirates Cup, Атлетико 1 : 1 ПСЖ

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Атлетико»

Матч обещает быть упорным: обе команды в хорошей форме, демонстрируют результативность и дисциплину. Однако у «ПСЖ» чуть выше атакующий потенциал, что может сыграть решающую роль. С другой стороны, «Атлетико» стабильно забивает даже против сильных соперников и почти всегда отвечает хотя бы одним голом. Исходя из этого, ожидается равная игра с забитыми мячами с обеих сторон, но небольшим преимуществом парижан.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки: