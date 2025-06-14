15 июня на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене стартует центральное противостояние первого тура Клубного чемпионата мира – французский «ПСЖ» против мадридского «Атлетико». Две топ-команды европейского футбола в отличной форме. Матч обещает стать напряжeнным и результативным, а уровень давления – соответствующим рангу турнира.
«ПСЖ»
Парижане подходят к турниру в великолепной форме. Команда выиграла 5 последних матчей, включая уверенные победы над «Интером» (5:0), «Реймсом» (3:0) и «Осером» (3:1). В этих играх «ПСЖ» забивал в среднем 3.40 гола за матч при надeжной обороне – всего 0.60 пропущенных. Команда демонстрирует атакующий футбол и прекрасно чувствует себя как в позиционных атаках, так и на пространстве. Ключевые исполнители в атаке – в отличной форме, что подтверждают 18 матчей подряд с забитыми мячами.
«Атлетико»
«Атлетико» также завершил сезон с солидной серией. В последних 5 встречах команда Диего Симеоне забила 12 мячей (в среднем по 2.40 за игру) и пропустила лишь 3 (0.60 в среднем). Особенно уверенными выглядели победы над «Жироной» (4:0) и «Бетисом» (4:1). При этом мадридцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей, а их оборона остаeтся одной из самых организованных в Европе. Стоит учитывать, что «Атлетико» умеет играть на результат и часто действует строго от обороны против соперников топ-уровня.
Факты о командах:
«ПСЖ»
- Побеждает в 5 последних матчах
- Забивает в 18 играх подряд
- Средние показатели за 5 матчей: 3.40 гола в атаке, 0.60 – в обороне
«Атлетико»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в среднем по 2.40 гола за игру
- Пропускает не более 0.60 мяча в 5 последних играх
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Атлетико»
Матч обещает быть упорным: обе команды в хорошей форме, демонстрируют результативность и дисциплину. Однако у «ПСЖ» чуть выше атакующий потенциал, что может сыграть решающую роль. С другой стороны, «Атлетико» стабильно забивает даже против сильных соперников и почти всегда отвечает хотя бы одним голом. Исходя из этого, ожидается равная игра с забитыми мячами с обеих сторон, но небольшим преимуществом парижан.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «ПСЖ».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Победа «ПСЖ» – коэффициент 2.25