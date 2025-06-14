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Прогноз на точный счёт матча «ПСЖ» – «Атлетико»: Клубный чемпионат мира, 15 июня 2025 года

14 июня 2025 10:48
ПСЖ - Атлетико
15 июн. 2025, воскресенье 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа B, 1 тур
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «ПСЖ»
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15 июня на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене стартует центральное противостояние первого тура Клубного чемпионата мира – французский «ПСЖ» против мадридского «Атлетико». Две топ-команды европейского футбола в отличной форме. Матч обещает стать напряжeнным и результативным, а уровень давления – соответствующим рангу турнира.

«ПСЖ»

Парижане подходят к турниру в великолепной форме. Команда выиграла 5 последних матчей, включая уверенные победы над «Интером» (5:0), «Реймсом» (3:0) и «Осером» (3:1). В этих играх «ПСЖ» забивал в среднем 3.40 гола за матч при надeжной обороне – всего 0.60 пропущенных. Команда демонстрирует атакующий футбол и прекрасно чувствует себя как в позиционных атаках, так и на пространстве. Ключевые исполнители в атаке – в отличной форме, что подтверждают 18 матчей подряд с забитыми мячами.

«Атлетико»

«Атлетико» также завершил сезон с солидной серией. В последних 5 встречах команда Диего Симеоне забила 12 мячей (в среднем по 2.40 за игру) и пропустила лишь 3 (0.60 в среднем). Особенно уверенными выглядели победы над «Жироной» (4:0) и «Бетисом» (4:1). При этом мадридцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей, а их оборона остаeтся одной из самых организованных в Европе. Стоит учитывать, что «Атлетико» умеет играть на результат и часто действует строго от обороны против соперников топ-уровня.

Факты о командах:

«ПСЖ»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 18 играх подряд
  • Средние показатели за 5 матчей: 3.40 гола в атаке, 0.60 – в обороне

«Атлетико»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в среднем по 2.40 гола за игру
  • Пропускает не более 0.60 мяча в 5 последних играх

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
5
Забитых мячей
5
1.67
В среднем за матч
1.67
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 4 тур
ПСЖ
1 : 2
06.11.2024
Атлетико
Международный кубок чемпионов,
ПСЖ
3 : 2
30.07.2018
Атлетико
Товарищеский турнир. Emirates Cup,
Атлетико
1 : 1
02.08.2009
ПСЖ

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Атлетико»

Матч обещает быть упорным: обе команды в хорошей форме, демонстрируют результативность и дисциплину. Однако у «ПСЖ» чуть выше атакующий потенциал, что может сыграть решающую роль. С другой стороны, «Атлетико» стабильно забивает даже против сильных соперников и почти всегда отвечает хотя бы одним голом. Исходя из этого, ожидается равная игра с забитыми мячами с обеих сторон, но небольшим преимуществом парижан.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «ПСЖ» – коэффициент 2.25

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «ПСЖ»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Атлетико ПСЖ
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