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Расписание матчей
Атлетико - ПСЖ
Атлетико - ПСЖ: обзор матча 02 августа 2009
Атлетико
02.08.2009, воскресенье, 17:00
Товарищеский турнир. Emirates Cup
1 : 1
Завершен
ПСЖ
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Атлетико - ПСЖ
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